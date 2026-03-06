スリムクラブ真栄田、“タトゥー”を披露！ 「その歳でやることじゃないんよw」「とても似合ってます」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。“タトゥー”を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】“タトゥー”を披露したスリムクラブ真栄田
ファンからは「初タトゥーシールデビューおめでとうございます」「かなりクールです」「とても似合ってます」「その歳でやることじゃないんよw」「週刊誌用のいい写真提供してますね」「隣にいる方、ファッション業界の方ですか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「週刊誌用のいい写真提供してますね」真栄田さんは「初タトゥーシール」とつづり、1枚の写真を投稿。左腕にタトゥーシールを入れています。金色の指輪や「BOY」と書かれたニット帽などを身に着け、こわもてな雰囲気です。隣に写っているのは、相方の内間政成さんでしょうか。ド派手なストリートコーデに身を包んでいます。
「大谷翔平も、ソフトクリームの後半は寂しい気持ちになるのかな」同日の別の投稿では「大谷翔平も、ソフトクリームの後半は寂しい気持ちになるのかな」とつづり、食べかけのソフトクリームを公開した真栄田さん。ファンからは「なると思います」「寂しくなるのはやめましょうって言うと思います」「そこはデコピンにあげます」など、さまざまな声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
