元オリックスのアダム・ジョーンズ氏がインスタグラムで来日を報告

かつてオリックスでプレーし、2017年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表の優勝に貢献したアダム・ジョーンズ氏が、自身のインスタグラムを更新して来日を報告した。東京ドームで行われているWBCプールCの試合を観戦している様子が公開され、日本のファンから「来日してるのか」と驚きの声が上がっている。

ジョーンズ氏はメジャー通算282本塁打を誇る強打者で、2020年から2年間オリックスでプレーし、日本のファンにも馴染み深い存在だ。米国代表として2017年には主軸としてチームの初優勝に大きく貢献した。

そんな大物助っ人が、現在熱戦が繰り広げられている東京ドームを密かに訪れていた。自身のインスタグラムのストーリーズ機能で球場内の様子をアップし、世界一を争う国際大会の空気を現地で楽しんでいることを明かした。

元米国代表のレジェンドであり、日本の野球を知り尽くすジョーンズ氏の突然の来日報告に、SNS上の野球ファンも騒然とした様子だった。「アダム・ジョーンズいたんや」「アダム・ジョーンズさん東京来てるやないか」といった驚きのコメントが続出。さらに「ジョーンズ来日してるのか」と、まさかのタイミングでの球場訪問に歓喜する声が相次いでいた。（Full-Count編集部）