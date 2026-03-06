この背景には、スマートフォンの利用が大きく影響しているようです。調査結果では、スマホの利用時間が長くなるほど、読書時間が短くなるという様子が見て取れます。特に小学生、中学生でその傾向が顕著です。

小学1〜3年生で約3人に1人（33.6％）が「読書をしない」と答えており、学年が上がるにつれてその割合が増えていく傾向にあります。

読書の時間に影響される「力」とは

「本を読まないだけで、そんなに影響があるの？」と思われるかもしれません。調査によると、読書はお子さまの学習の土台となる「語彙（ごい）力」や「読解力」を育む大切な時間といえそうです。

＜読書時間別の「語彙力」（2019年、22年）＞

＜読書時間別の「読解力」（2022年）＞

データでは小学3年生や6年生において、読書時間が長い子どものほうが語彙力の得点が高い傾向があるということ、また、1日5分から30分読書する子どもは読解力の得点が高い傾向があることがわかりました。

これからAIがますます身近になる時代、あふれる情報の中から本当のこと・大切なものを見極め、自分から新しい価値を生み出して人生をより豊かに生きていくためには、「語彙力」「読解力」は欠かせない力です。

子どものうちに「心に残る一冊」に出会うことは、大人になってからも本を楽しみ続ける「生涯の読書習慣」を身に付けるための大きなきっかけとなります。読書は、お子さまの思考力を深め、想像力という名の「未知の世界への窓」を開いてくれます。まずは、ご家庭内で「最近どんな本が面白かった？」など、軽いおしゃべりから始めてみませんか？

保護者のかたが子どものころに、何度も繰り返し読んだお気に入りの本のことから話題にしてみてもよいのではないでしょうか。