◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）

枠順が３月６日、発表された。前走で福島記念を制し、重賞連勝を狙うニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は７枠１４番に決まった。

昨年の秋華賞３着、エリザベス女王杯２着とＧ１で好走中のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は２枠４番。重賞で連続２着のアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は５枠１０番に入った。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量の順）。

（１）クリノメイ 牝４ 横山 典弘 ５５

（２）ビヨンドザヴァレー牝６ 菱田 裕二 ５５

（３）エセルフリーダ 牝５ 武藤 雅 ５３

（４）パラディレーヌ 牝４ 岩田 望来 ５６・５

（５）ボンドガール 牝５ 岩田 康誠 ５５・５

（６）アンリーロード 牝６ 石川裕紀人 ５２

（７）フレミングフープ 牝５ 杉原 誠人 ５４

（８）レディーヴァリュー牝５ 団野 大成 ５４

（９）ステレンボッシュ 牝５ クリストフ・ルメール ５７・５

（１０）アンゴラブラック 牝５ 戸崎 圭太 ５６

（１１）フィールシンパシー牝７ 横山 琉人 ５３

（１２）ポルカリズム 牝６ 三浦 皇成 ５３

（１３）エリカエクスプレス牝４ 武 豊 ５６

（１４）ニシノティアモ 牝５ 津村 明秀 ５６

（１５）ケリフレッドアスク牝４ 佐々木大輔 ５５

（１６）レーゼドラマ 牝４ 丹内 祐次 ５５・５