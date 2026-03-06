¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¼þÅìÍ¤µþ¡¡Æ®ÉÂÃæ¤ÎË´¤Êì¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿WBC¡Ä¡ÖÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ê¤·¡×¤Ë»×¤¦¤³¤È
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û¹ñºÝÂç²ñ¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö£×£Â£Ã¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¡¢º£²ó¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢Ë´¤Êì¤ÎÌîµå°¦¤ËÆ³¤«¤ì¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯½Õ¡¢ºÇ°¦¤ÎÊì¤È»àÊÌ¡£¤½¤Î£±Ç¯Á°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£×£Â£Ã¤Ç¡¢Æ®ÉÂÃæ¤À¤Ã¤¿Êì¤ÏÅìµþ¤Ç¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¡¢ÊÆ¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¡¢»Ð¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢²¸¤òÊÖ¤»¤¿°ÂÅÈ´¶¤È´î¤Ó¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¡¢¼þÅì²È¤ÎÍ¼¿©»þ¤Ë¤Ïµð¿ÍÀï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤Î£ÇÅÞ¤À¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢Åö»þ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿°¦Â©¤ò±þ±ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤ËàÊý¸þ½¤Àµá¤ò¤«¤±¡¢º£¤ËÆ³¤¤¤¿¡£°éÀ®ÆþÃÄ¤«¤é³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£×£Â£ÃÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£Á°²ó¤Ï½ÓÂ·ø¼é¤òÉð´ï¤Ë½ªÈ×¤Î¥¸¥ç¡¼¥«¡¼ÅªÌò³ä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂÇÎÏ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿£²£³Ç¯°Ê¹ß¡¢£³Ç¯Ï¢Â³ÅðÎÝ²¦¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢ºòµ¨¤Ï½ªÈ×¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¡£¤«¤Ä¤ÆºÇ°¦¤ÎÊì¤Ï¡Ö²Ú¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢Â©»Ò¤òÌîµå¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¡Ö²Ú¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤¬½¸·ë¤¹¤ë£×£Â£Ã¡£º£Âç²ñ¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼þÅì¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë²ó¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¿Íµ¤¤Ï¾å¤¬¤ë¡£¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Íµ¤¤Ï²¼¤¬¤ë¡£¤¿¤À¡¢±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¿·Ê¹¤ä³è»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡ØÉñÂæÎ¢¡Ù¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Î¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤ÏÂª¤¨Êý¤Ï°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º£²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ç¼þÅì¤¬¤Ä¤±¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£°¡×¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ÈÖ¹æ¡£Êì¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢º£Âç²ñ¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼ÀÁö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£¤Å¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÉñÂæÎ¢¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¼þÅì¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã´Åö·ó»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÃ´Åö¡¦Ê¡ÅÄ¹§ÍÎ¡Ë