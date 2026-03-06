厚揚げの肉巻きステーキ！豚バラでカリふわ×甘辛だれで白飯が止まらない節約おかず
ワンパターンになりがちな厚揚げも、豚バラでぐるりと巻けば大変身。外は香ばしく、中はふんわり。分厚いステーキのような食べごたえに感動です。
甘辛味がじゅわっとからみ、ご飯がすすむこと間違いなし。ひとりで1枚、ぺろりといけちゃうおいしさですよ。
『厚揚げの肉巻きステーキ』のレシピ
材料（2人分）
厚揚げ（小）……2枚（約280g）
豚バラ薄切り肉……4枚（約100g）
塩……少々
片栗粉……大さじ1/2
〈A〉
砂糖……大さじ1
みりん……大さじ1
しょうゆ……大さじ1と1/2
酒……大さじ1と1/2
サラダ油……大さじ1
好みでクレソン……2本
作り方
（1）下ごしらえをする
豚肉は塩をふる。厚揚げ1枚の表面に豚肉2枚を重ならないように巻きつけ、片栗粉の1/2量をまぶす。残りも同様にする。〈A〉は混ぜる。
POINT
肉の巻き終わりをすでに巻いた肉にくっつけるようにすると、はがれにくくなります！
（2）厚揚げを焼く
フライパンにサラダ油をひき、（1）の厚揚げを巻き終わりを下にして並べる。ふたをして中火にかけ、2分ほど焼いたら上下を返し、さらに2分焼く。側面は1分ずつ焼く。
（3）味をからめる
〈A〉を加え、汁けが半分くらいになるまで厚揚げにからめるように焼く。器に盛り、好みでクレソンを添える。
カリッと焼けた表面に、じゅわっと甘辛だれ。これがご飯と合わないわけない！ 「また作って」ときっと言われます。