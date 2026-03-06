厚揚げの肉巻きステーキ！豚バラでカリふわ×甘辛だれで白飯が止まらない節約おかず

ワンパターンになりがちな厚揚げも、豚バラでぐるりと巻けば大変身。外は香ばしく、中はふんわり。分厚いステーキのような食べごたえに感動です。

甘辛味がじゅわっとからみ、ご飯がすすむこと間違いなし。ひとりで1枚、ぺろりといけちゃうおいしさですよ。

『厚揚げの肉巻きステーキ』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ（小）……2枚（約280g）

豚バラ薄切り肉……4枚（約100g）

塩……少々

片栗粉……大さじ1/2

〈A〉

砂糖……大さじ1

みりん……大さじ1

しょうゆ……大さじ1と1/2

酒……大さじ1と1/2



サラダ油……大さじ1

好みでクレソン……2本

作り方

（1）下ごしらえをする

豚肉は塩をふる。厚揚げ1枚の表面に豚肉2枚を重ならないように巻きつけ、片栗粉の1/2量をまぶす。残りも同様にする。〈A〉は混ぜる。

POINT

肉の巻き終わりをすでに巻いた肉にくっつけるようにすると、はがれにくくなります！

（2）厚揚げを焼く

フライパンにサラダ油をひき、（1）の厚揚げを巻き終わりを下にして並べる。ふたをして中火にかけ、2分ほど焼いたら上下を返し、さらに2分焼く。側面は1分ずつ焼く。

（3）味をからめる

〈A〉を加え、汁けが半分くらいになるまで厚揚げにからめるように焼く。器に盛り、好みでクレソンを添える。

カリッと焼けた表面に、じゅわっと甘辛だれ。これがご飯と合わないわけない！ 「また作って」ときっと言われます。

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）