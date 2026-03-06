『ますだおかだ増田のラジオハンター』の今週のハンターのコーナーにロマンスハンターとしてパピヨンズ ちよみさんが登場した。

©️ABCラジオ

鉄板ネタの「てい！」を叫びつつ登場した、ちよみさん。

4月20日（月）に浅草の東洋館にて『熟漫～熟女漫才グランプリ～』が開催決定したことをラジオで発表した。



パーソナリティーの増田は「元々は、姉さん（ちよみさん）が、熟女漫才師のすず風にゃん子・金魚師匠と漫才対決したいと言い出したから、僕がナイツの塙くんに冗談でね、冗談で言っていた。ほんならさすが、漫才協会の会長ですよ。塙くんが動いてくれて」と開催に至った経緯を説明。

ちよみさんは「うれしいやないの、塙くん」と喜ぶと、増田は「だから今イベント会社が頭抱えてるんですよ。一応、立会人という形で僕とナイツの塙くんで（司会を）させていただくんですけどね、チケットが売れてないんですよ」とまさかの発言。これにはちよみさんも「ちょっと待ちぃな、売れてないんかいな！もうあかんがな、それ！」とツッコみを入れた。

そんな状況もあって、来週のラジハンでは、東京でラジオをやっているナイツの番組を生放送で急遽つないで放送することが決定。そのことにちよみさんは喜びを見せ「私も出るんかいな？」と訊くと「姉さんは出ないです」ときっぱりと断られ、「出ぇへんのかーい！」とスタジオを爆笑させた。

そんなやりとりをしつつも増田は「もう面白くないはずがないので、皆さんね、ぜひパワーをもらいに見に来てください」と宣伝した。

ちよみさんが出演する『熟漫～熟女漫才グランプリ～』のチケット詳細はこちらから。

https://livepocket.jp/e/i9hft

ラジオでは、ちよみさんのまさかすぎる好みの男性の話や、合コンバスツアーを主催する話、スナックで若いスタッフに嫉妬する話など、ちよみさんの爆笑トークにスタジオは抱腹絶倒！ぜひ続きはradikoでお聴きください！