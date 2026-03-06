「がんばって」不祥事元大臣に意外な支持！「自慢できるような父親に…」心を入れ替えた街頭演説にエール続出＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作では、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設し、ザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断してきた。

3月5日（木）に放送された最終回では、正子たちと悪徳脱税者の最後の戦いが展開されたほか、心を入れ替えて再び政治家を目指す元経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）の成長も描かれた。

（※以下、最終回のネタバレがあります）

【映像】不祥事元大臣が大成長！国民の心を掴む宗一郎（千葉雄大）の街頭演説

◆「私、鷹羽宗一郎は、新たな気持ちでこの場に立っております」

最終回では、正子たちザッコクが、宗一郎の元秘書で“鷹羽直哉”として政界入りを果たした灰島直哉（勝村政信）と対峙。

不倫や隠し子疑惑で炎上するも、心を入れ替え生きていくと誓った宗一郎も、ザッコクに協力し灰島の脱税を暴いていく展開となった。

そして終盤では、再び政界を目指す宗一郎が街頭演説をしている一幕が。

以前は、掲げる政策などもすべて秘書の灰島任せだった宗一郎。しかし今の宗一郎は「私、鷹羽宗一郎は、新たな気持ちでこの場に立っております。私は、息子が胸を張って自慢できるような父親になりたい」などと自らの言葉で立派に演説をこなしていた。

そんな宗一郎に、演説に訪れていた人からは「がんばって！」と温かなエールが飛び交い、順調に新たな人生を歩み始めている様子が伺えるエピローグとなっていた。