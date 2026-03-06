「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１０時現在で、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



６日の東京市場で、フォトシンスは４日続伸。同社は３日に「フィジカルＡＩ領域に本格参入する」と発表しており、これが引き続き材料視されているようだ。



同社はフィジカルＡＩの研究開発拠点となる「Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ Ｐｈｙｓｉｃａｌ ＡＩ Ｌａｂ（フォトシンス‧フィジカルＡＩ‧ラボ）」を開設し、稼働を開始。無人化・省人化ソリューションのための業務支援ロボットなどの研究開発と、その社会実装を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS