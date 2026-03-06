タカショー<7590.T>は安い。５日取引終了後、２７年１月期連結業績予想について売上高を２２９億６１００万円（前期比１３．４％増）、営業利益を５億１００万円（同２．３倍）、最終利益を１億２０００万円（同３９．６％減）と発表。配当予想は５円（前期同額）とした。最終減益の見通しを示したことが売り材料視されているようだ。



同時に発表した２６年１月期決算は、売上高が２０２億４６００万円（前の期比１．８％増）、営業損益が２億１８００万円の黒字（前の期１億５０００万円の赤字）、最終損益が１億９８００万円の黒字（同２億４２００万円の赤字）だった。外装化粧建材関連商品の販売増加や各施設の設計折り込みの採用拡大による非住宅分野の伸長が全体を押し上げた。屋外照明・ＬＥＤサイン・イルミネーションを手掛ける子会社タカショーデジテックの事業拡大も寄与した。



出所：MINKABU PRESS