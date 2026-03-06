北中米W杯は試合中にCM放映の可能性…FIFAがクーリングブレイク中のみ挿入許可へ
国際サッカー連盟(FIFA)は北中米ワールドカップを中継する放送局に対し、クーリングブレイク中のCM挿入を許可するようだ。『ESPN』が伝えている。
アメリカ、メキシコ、カナダで開催される北中米W杯は酷暑が予想されており、全104試合でクーリングブレイクを採用することが発表されている。クーリングブレイクは前半と後半それぞれ22分ごろから3分間行われ、選手はドリンクを飲んだり冷却タオルやファンなどで体を冷やしたりすることができる。
FIFAは前後半それぞれで3分間生じる中断の間、放送局に広告を表示することを認めるという。報道によると試合映像を映しながら画面の一部に広告を表示する「スプリット・スクリーン」と、完全に映像を切り替えて通常のCMを流す「フル・カットアウェー」の2パターンが許可される予定。スプリット・スクリーンはFIFAパートナーの広告のみが許可される見込みだ。
なおプレー中にCMが流れることを防ぐため、クーリングブレイク開始から20秒間と再開前の30秒間はCMを流してはいけないルールも設定されるようだ。
日本ではDAZNが全試合をライブ配信するほか、NHKが33試合、日本テレビ系列が15試合、フジテレビ系列が10試合をテレビ中継することが決まっている。日本代表戦はすべてテレビ中継が行われる予定だ。
アメリカ、メキシコ、カナダで開催される北中米W杯は酷暑が予想されており、全104試合でクーリングブレイクを採用することが発表されている。クーリングブレイクは前半と後半それぞれ22分ごろから3分間行われ、選手はドリンクを飲んだり冷却タオルやファンなどで体を冷やしたりすることができる。
なおプレー中にCMが流れることを防ぐため、クーリングブレイク開始から20秒間と再開前の30秒間はCMを流してはいけないルールも設定されるようだ。
日本ではDAZNが全試合をライブ配信するほか、NHKが33試合、日本テレビ系列が15試合、フジテレビ系列が10試合をテレビ中継することが決まっている。日本代表戦はすべてテレビ中継が行われる予定だ。