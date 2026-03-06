豪州女子アジア杯、GL第2節1日目にして総入場者数歴代最多に!! 日本人審判団の試合で記録更新
アジアサッカー連盟(AFC)は5日、同日のオーストラリア女子アジアカップ・イラン女子代表対オーストラリア女子代表で今大会の総入場者数が8万2371人となり、グループリーグ第2節1日目にして1大会の総入場者数記録を更新したことを発表した。
AFCによるとこれまでの最多記録は2010年の中国大会で5万9910人。今大会は開催国・オーストラリアのオープニングマッチで大会記録の4万4379人が来場し、1試合で前回の有観客開催・ヨルダン大会の総入場者数を突破する盛大な幕開けを飾っていた。
続くオーストラリアの2試合目は平日開催となったが歴代2位となる2万2398人が来場し、総入場者数記録を更新。AFC幹部は公式サイトを通じて「まだ開幕して1週間しか経っていないが複数の記録を更新しており、私たちに大きな希望を与える成果になっている」と喜びを伝えている。
なおこの試合は小泉朝香主審ら日本人審判団が担当し、オーストラリアが4-0で勝利してGL突破を決めた。
