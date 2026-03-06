韓国、WBC初戦大勝も素直に喜べない？主将イ・ジョンフ「腫れている」侍ジャパン戦前に状態懸念

前回の2023年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で、韓国は日本に4-13と屈辱的な惨敗を喫した。“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフは憤りを隠せない表情で、ミックスゾーンでの取材対応も省略してその場を立ち去った。

【写真】イチローが激怒したWBC韓国代表「国旗立て」の瞬間

あれから3年が経ち、イ・ジョンフはWBCの舞台で再び日本と相まみえる。雪辱の機会が再び巡ってきた。当時は若手の一人に過ぎなかったが、今は主将として“日韓戦”を戦う準備を終えた。

まず、3年前とは雰囲気がまったく違う。3年前は初戦でオーストラリアに衝撃的な敗戦を喫した後、すぐに日本戦を戦わなければならなかった。ただ、今回のWBCは3月5日のチェコ戦で11-4と大勝した後、一日置いて“日韓戦”に臨む。あらゆる面で雰囲気が良い状況で、宿命の日韓対決を迎えることになる。

守備時に転倒「腫れている」

チェコ戦では初回のムン・ボギョンのグランドスラムで主導権を握り、シェイ・ウィットコムの2打席連続本塁打、ジャマイ・ジョーンズのダメ押し弾など、計4本の本塁打でチェコを圧倒した。チョン・ウジュが3ラン本塁打を許したが、それもかき消されるほどの大勝だった。イ・ジョンフも4打数2安打、1得点、1四球など3出塁を記録し、初戦を気分よく終えた。

試合後、イ・ジョンフはミックスゾーンで「1回に（ムン・）ボギョンが重要な場面でしっかり打ってくれたので、試合を上手く進めることができた。とても気分が良く、良いスタートが切れた」とし、「今日のMVPは、やはりボギョンだと思う。先制点がいつ、どのタイミングで出るかが重要だが、初回から満塁ホームランを打ってくれたからだ」と語った。

また、「どの選手たちも“プレッシャーを感じていない”と言ってはいたが、それでも先制点次第で試合がどうなるかわからなかった。1回から打ってくれたボギョンがMVPだ」と述べた。

イ・ジョンフ本人にはヒヤリとする瞬間もあった。4回裏一死二塁でチェコ打者が中前安打を放った際、送球する過程で左足をくじいた。グラウンド上で転倒したイ・ジョンフは、立ち上がった後も足首を回すなど状態を気にしていた。試合は最後までこなしたが、足首の状態が懸念された。

イ・ジョンフ（写真提供＝OSEN）

「東京ドームの芝が新しくなっていて、少し長くて（毛足が）立っている状態だ。送球の際、踏み出そうとした左足が芝に引っかかってしまい、ひねった」と当時の状況を説明したイ・ジョンフ。トレーナーと状態を確認した結果、単なる打撲だったようで「とりあえず、試合には出られる状態だ。腫れているので、休養日にしっかり治療を受ければ大丈夫ではないかと思う。心配したが、大事に至らず良かった」と伝えた。

“日韓戦”のリベンジを果たすためには、イ・ジョンフが先頭に立たなければならない。誰よりも“日韓戦”の空気感を知っているだけに、キャプテンとしての呼びかけも忘れなかった。

イ・ジョンフはチーム全体がチェコ戦で見せた活気ある姿を振り返り、「今日のように戦ってくれれば良いと思う。日韓戦は雰囲気が大きく変わるだろうが、自分たちが萎縮せず、気後れせず、まさに今日のように戦いたい」と呼びかけた。

イ・ジョンフ（写真提供＝OSEN）

大会前には「惨事の主役だった」とも嘆いたイ・ジョンフだが、彼の存在は“日韓戦”を戦ううえで必要不可欠だ。すでにキム・ハソン、ソン・ソンムン、ムン・ドンジュ、ウォン・テインら負傷者が続出しているなか、不動のキャプテンまで負傷してしまえば、韓国はまたしても致命的な危機に陥っていたのかもしれない。

（記事提供＝OSEN）