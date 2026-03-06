北山宏光ホラー映画初主演！『氷血』夏公開決定「この夏に極寒のエンターテイメントを体験してみてください」（北山）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

北山宏光がホラー映画初主演、監督：内藤瑛亮による映画『氷血』が、2026年夏に全国公開されることが決定した。

■「白い世界で壊れていく北山宏光さんを楽しみにしていてください」（内藤瑛亮監督）

近年、『８番出口』『近畿地方のある場所について』『事故物件ゾク 恐い間取り』などヒット作が相次ぎ、かつてない活況を呈する日本ホラー界。その最前線に、あらたな衝撃が殴り込みをかける。

主演を務めるのは、7年ぶりの映画出演で本作がホラー映画初主演となる北山宏光。2023年にソロデビューを果たしアーティストとして活動する中、ドラマ『AKIBA LOST』（2026年）や舞台『醉いどれ天使』（2025年）で主演を務め俳優としても活躍中。

本作では、東京でデザイナーとして働いていたが、雪深い実家へ妻子と共に移住することになり、父の怪死をきっかけに、日常が“白い怪異”に侵され、正気を失っていく稔役を熱演。初のホラー映画主演について、北山は「目を覆いながら夢中になって観ていたホラーというジャンルの中に初めて飛び込める事、とても嬉しく思っています。この夏に極寒のエンターテイメントを体験してみてください」とコメントを寄せる。

監督は、『ミスミソウ』でJホラーに革新をもたらした内藤瑛亮。2026年に公開された話題作『ヒグマ!!』（2026年）や、社会問題に鋭く切り込み評価された『許された子どもたち』（2020年）などの監督も務めた注目のクリエイターだ。

そんな内藤は、撮影地で記録的な大雪に襲われたとし、「だからこそ得がたい特別な画が撮れました。雪に閉ざされた白い世界で壊れていく北山宏光さんを楽しみにしていてください」と本作への想いを語る。

脚本は、2024年に『夏の午後、おるすばんをしているの』で第3回日本ホラー映画大賞を受賞した片桐絵梨子が担当する。

古くから雪国で語られてきた“白い存在”。 それが何なのか、確かなことは誰も知らない。吹雪は強まるほど視界を奪い、人を迷わせる。絶望的なホワイトアウトの恐ろしさと、その奥に潜む異様な美しさ。それは、世界基準の映像美にして、壮絶で鮮烈な体験。これは“感じてしまった”時点で、すでに逃げ場のない恐怖。 “白の恐怖“は、呼吸が凍りつく速度で、観る者の感覚を侵蝕していく。この夏、美しくも残虐な体感型ホラーが誕生する。

■北山宏光 コメント

■内藤瑛亮監督 コメント

■映画情報

『氷血』

2026年夏、全国公開

主演：北山宏光

監督：内藤瑛亮

脚本：片桐絵梨子

配給：ショウゲート

(C)2026映画 「氷血」 製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

https://hyoketsu-movie.jp/