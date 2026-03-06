山崎育三郎プロデュース、日本初のミュージカル×ボーイズグループオーディション始動！「どうしても輝いてしまう、みんなに会いたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山崎育三郎が本格プロデュースを手掛ける新オーディションプロジェクト、『OK！Diamonds』の始動が発表となった。

■眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘

『OK！Diamonds』は、今はまだ眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘し、ミュージカルだけではない、あらゆるエンタテインメントのステージで光り輝くボーイズグループを育成するオーディションプロジェクト。

最終選抜メンバーは、山崎育三郎など数々の俳優・タレントが所属する株式会社研音と、株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ所属のボーイズグループとして、様々なエンタテインメントのステージで活動を行っていく。なお、審査の模様はYouTubeコンテンツとして順次公開される。

そして、3月6日より1次審査受付がスタートした。1次審査は、歌のみで自身を“解放”する「歌唱パフォーマンス動画審査」。詳細は『OK！Diamonds』の特設サイト・各公式SNSをチェックしよう。

歌、ダンス、演技など、あらゆるエンタテインメントの要素をもち、“総合芸術”とも称されるミュージカルの道を切り拓き続けてきた山崎育三郎。そんな山崎育三郎が、どんな原石たちに「OK！」の言葉を投げかけるのか。特設サイトでは、山崎育三郎の想いが込められたステートメントも掲載されている。

経験・国籍・年齢一切不問の、まったく新しい全肯定型のオーディションが、いま幕をあける。

■山崎育三郎 ステートメント

