「そんな…！」悲しみの声続出、NHK Eテレ『びじゅチューン！』定時放送終了へ 12年務めた井上涼「大きなひと区切りです」
NHK Eテレの『びじゅチューン！』（毎週木曜 後7：45※一部地域は別番組）が、今年度ともって定時放送を終了する。同番組公式サイトで発表され、出演するアーティスト・井上涼も自身のXとインスタグラムで伝えた。
【写真】ロスの声続々…井上涼のコメント「NHKの方と前々からお話ししていた」
番組はサイトで「『びじゅチューン！』定時番組放送終了のお知らせ」とし、2025年度で定時番組の放送を終了すると発表。最後の放送について『びじゅチューン！』が28日、『ＭＩＸびじゅチューン！』が27日となることを伝え、「これまで番組を支えていただいたみなさま、ありがとうございました」などとつづった。NHKラーニングでは、引き続き動画を視聴できる。
井上は投稿で、番組の定時終了を告知する画像を添えてコメント。「これはNHKの方と前々からお話ししていたことで、YouTubeから動画がなくなったことや、1月放送の『びじゅチューン！ヒットパレード』で新作の放送ができなかったこととは関係がないことを念のため書き添えておきます」と説明。いろいろな経験をさせてもらったこの番組の定時放送終了は私にとって大きなひと区切りです。およそ12年間、見て応援してくださったみなさま、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
同番組は、美術と音楽を掛け合わせたユニークな番組。井上の「びじゅつへのユニークな目のつけどころ」から、ポップな絵、奇想天外な歌詞、忘れられないメロディーなどを次々に紹介する。
この発表に「えぇーー！4月から何観ればいいんですか」「そんな…！！こんな悲しいニュース見たくなかった…」「口ずさんだり、何度も録画見たり。知らなかったアート作品にも出会えた。今までありがとう、そして寂しい」「びじゅチューンのおかげでたくさんの絵に触れる機会が増えました」「残念ですが、本当に長い間ありがとうございました！」「むしろ12年間1人で良く定時放送で頑張っていけたのは本当にすごいと思います…！」など、SNSは感謝のコメントで溢れた。
【写真】ロスの声続々…井上涼のコメント「NHKの方と前々からお話ししていた」
番組はサイトで「『びじゅチューン！』定時番組放送終了のお知らせ」とし、2025年度で定時番組の放送を終了すると発表。最後の放送について『びじゅチューン！』が28日、『ＭＩＸびじゅチューン！』が27日となることを伝え、「これまで番組を支えていただいたみなさま、ありがとうございました」などとつづった。NHKラーニングでは、引き続き動画を視聴できる。
同番組は、美術と音楽を掛け合わせたユニークな番組。井上の「びじゅつへのユニークな目のつけどころ」から、ポップな絵、奇想天外な歌詞、忘れられないメロディーなどを次々に紹介する。
この発表に「えぇーー！4月から何観ればいいんですか」「そんな…！！こんな悲しいニュース見たくなかった…」「口ずさんだり、何度も録画見たり。知らなかったアート作品にも出会えた。今までありがとう、そして寂しい」「びじゅチューンのおかげでたくさんの絵に触れる機会が増えました」「残念ですが、本当に長い間ありがとうございました！」「むしろ12年間1人で良く定時放送で頑張っていけたのは本当にすごいと思います…！」など、SNSは感謝のコメントで溢れた。