資産7億円の桐谷さん、保有株発表「優待品だけで投資金額の倍額は貰ったかな」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が6日、自身のXを更新。優待品を含めて保有株を写真付きで紹介した。
【写真】こんなの貰えるの！？桐谷さんが喜んだ豪華な優待品
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「5日、ラックランドから最後の優待品(選択制)が。私は手軽に食べられる食品を選びました」と報告。
続けて「私が買ったのは2007年株価が低迷していた500円台。株主優待制度を始めて上昇。3555円をつけましたが、廃止で960円まで下落」と思い出も語りながら、「今1600円台。もちろん廃止でも保有中。優待品だけで投資金額の倍額は貰ったかな」と振り返った。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
