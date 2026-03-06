【hololive SUPER EXPO 2026】 開催期間：3月6日～3月8日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場4-8ホール・幕張イベントホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

カバーは、3月6～3月8日にイベント「hololive SUPER EXPO 2025」を開催している。会場は幕張メッセ 国際展示場4-8ホールと幕張イベントホール。YouTubeでは、ステージの生配信が行なわれている。

本イベントは、カバーが運営するVTuberグループ「ホロライブプロダクション」の大規模イベント。オープニングステージでは、ホロライブ3期生の宝鐘マリンさん、白銀ノエルさん、ホロライブEnglishよりハコス・ベールズさん、ホロライブインドネシアよりパヴォリア・レイネさんに加え、創業者の"yagoo"こと谷郷元昭氏が登壇。イベント開幕の掛け声や挨拶を行なった。

【【#hololivefesEXPO26_DAY1 】hololive SUPER EXPO 2026 EXPO STAGE】

