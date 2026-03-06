サンアントワーヌ

写真拡大

◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）＝枠順確定

　出走馬１８頭の枠順が３月６日、確定した。１４００メートルでは２戦２勝のサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は８枠１７番に決まった。ファンタジーＳ２着の実績があるショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は２枠４番。前走のスポーツ報知杯クリスマスローズＳを快勝したメンバー唯一のオープン勝ち馬コラルリーフ（牝３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ビッグアーサー）は７枠１４番からスタートを切る。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。３歳牝馬限定で斤量は全頭５５キロ）。

（１）フルールジェンヌ　永島　まなみ

（２）ギリーズボール　西塚　洸二

（３）プレセピオ　富田　暁

（４）ショウナンカリス　池添　謙一

（５）テイエムスティール　高杉　吏麒

（６）タイニーワンダー　吉田　隼人

（７）アイニードユー 西村　淳也

（８）ルージュサウダージ　斎藤　新

（９）タイセイフレッサ　小沢　大仁

（１０）ラスティングスノー　松本　大輝

（１１）クリエープキー　松山　弘平

（１２）トワニ　田山　旺佑

（１３）デアヴェローチェ　酒井　学

（１４）コラルリーフ　鮫島　克駿

（１５）ローズカリス　田口　貫太

（１６）ファニーバニー　松若　風馬

（１７）サンアントワーヌ　荻野　極

（１８）イヌボウノウタゴエ　吉村　誠之助