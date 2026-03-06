◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）＝枠順確定

出走馬１８頭の枠順が３月６日、確定した。１４００メートルでは２戦２勝のサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は８枠１７番に決まった。ファンタジーＳ２着の実績があるショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は２枠４番。前走のスポーツ報知杯クリスマスローズＳを快勝したメンバー唯一のオープン勝ち馬コラルリーフ（牝３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ビッグアーサー）は７枠１４番からスタートを切る。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。３歳牝馬限定で斤量は全頭５５キロ）。

（１）フルールジェンヌ 永島 まなみ

（２）ギリーズボール 西塚 洸二

（３）プレセピオ 富田 暁

（４）ショウナンカリス 池添 謙一

（５）テイエムスティール 高杉 吏麒

（６）タイニーワンダー 吉田 隼人

（７）アイニードユー 西村 淳也

（８）ルージュサウダージ 斎藤 新

（９）タイセイフレッサ 小沢 大仁

（１０）ラスティングスノー 松本 大輝

（１１）クリエープキー 松山 弘平

（１２）トワニ 田山 旺佑

（１３）デアヴェローチェ 酒井 学

（１４）コラルリーフ 鮫島 克駿

（１５）ローズカリス 田口 貫太

（１６）ファニーバニー 松若 風馬

（１７）サンアントワーヌ 荻野 極

（１８）イヌボウノウタゴエ 吉村 誠之助