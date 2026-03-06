第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦の全カードが決まった。

立候補者による抽選によって選手宣誓に決まったのは北照（北海道）の手代森煌斗（てしろもり・きらと）主将（３年）。出席者からの拍手に包まれるた手代森主将は「狙っていたので、うれしいです」と笑顔を見せた。

ネットでは、「手代森」という珍しい苗字に注目が集まった。「名字由来ｎｅｔ」によると、「てしろもり」と読むこの名字は全国順位は１７８５２位。全国で約２７０人いるという。抽選会終了後、ネットには「『手代森』という苗字を知ることも高校野球の醍醐味」など名字に関してのコメントが。煌斗という名前にも「名前が輝いている」などの声が寄せられた。

手代森主将は５日のキャプテントークで１人だけ、「選手宣誓をやりたい」と公言し、狙い通りにゲット。その理由に「一生に１度なんで、貴重な経験をしてみたいなと立候補しました」と明かした。これまでに選手宣誓の経験はないそうだが、「たくさんの方々に支えてくださったということを、ぜひ入れたいなと思います。慣れているような、頭のいい人に相談したい」と気合をにじませていた。