¡ÖÁ±¹Ô¤Ï¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¤ÏÃ¡¤«¤ì¤ë¡×¡¡SNS¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡È¼«¾Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É³èÆ°¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¥ï¥±¡½¡½¥´¥ë¥Õ¡¦¿û¾ÂºÚ¡¹
¡ÖTHE ANSWERÅª¡¡¹ñºÝ½÷À¥¦¥£¡¼¥¯¡×4ÆüÌÜ¡¡¿û¾ÂºÚ¡¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡¦¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°
¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï3·î8Æü¤Î¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡ÖTHE ANSWERÅª¡¡¹ñºÝ½÷À¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¿´¤È¥«¥é¥À¤òËþ¤¿¤¹¡Ø¹¬¤»¡Ù¤ÎÁªÂò¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢3Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡£¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡É¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¡£
¡¡4ÆüÌÜ¤Ï2025Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¡Ë¡£¡ÖÉÂ¤È¤Î¶¦À¸¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Î´Ó¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡×¤Î¿¿°Õ¤ËÇ÷¤ë¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡Ö¼«¾Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤À¸Â¸ÀïÎ¬¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¡×À¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¶â ÌÀù¨¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡¿û¾Â¤Î¿¦¶È¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡È¼«¾Î¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡£º£¤ä¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥´¥ë¥Õ³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¿¤ë¤â¤Î¡¢¥´¥ë¥Õ¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡À¤´Ö°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¶¥µ»°ì¶Ú¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¤¬¡¢¿û¾Â¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Â¿¼ñÌ£¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶¥µ»¤ÎÀ®ÀÓ¤â¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1¸Ä¤Ë¹Ê¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤Î³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¸µ¡¹¡¢Âç¤Î¡ÈºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡É¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÇµÌÚºä46¤Ë¤Ï¡È¿ä¤·¡É¤¬¤¤¤ë¡£¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ2023Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¼«¿È3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡¢500¿Í¤ÎÀÊ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï°µ´¬¡£Çò¤¤°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿û¾Â¤Ï¡¢AKB48¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É10¶Ê°Ê¾å¤òÂ¿ºÌ¤Ê°áÁõ¤ÇÇ®¾§¡£ÁíÎ©¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ò´Þ¤á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï3»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ËÜ¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡£²ñ¾ì¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï°ÜÆ°¤Ç¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÆþ¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢1Æü¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Èè¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£4»þ10Ê¬¤Ëµ¯¤¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì©ÅÙ¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡2·î18Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼CD¡Ö·¯¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤À¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Á¤¬Íè¤¿¤é°ìÎ®¡×¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¸ÀÍÕ
¡¡Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ñÌ£¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿»þ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ê¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï2022Ç¯¤Î¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¸«¤»¤¿¡ØÂÎ°éºÂ¤ê¡Ù¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¥Æ¥ì¥Ó±ÇÁü¤òÃ¯¤«¤¬ÀÚ¤êÈ´¤¤¤ÆSNS¤ËºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤ÏÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î»þ¡Ø¤¢¤ì¡©¡¡¤¤¤±¤ë¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã±½ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡ºÇ½é¤Ï150¿Íµ¬ÌÏ¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢Èà½÷¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³èÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏSNS¾å¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤±¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¡¢»ä¤Ë¶½Ì£¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ì£¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥×¥íÌîµå¤Î¡Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¼ÄÄÍÏÂÅµ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Á¤¬Íè¤¿¤é°ìÎ®¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Úµò¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Á¤âÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ò¡Ö¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤¤¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö½÷»Ò¥×¥í¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¤¬¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£»î¹çÃæ¡¢Æ±È¼¶¥µ»¼Ô¤ÎÆ°¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÄ¾ÀÜ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¾ì¤Ç¤â¡Ø»ä¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È¼«¸Êµ¾À·¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¸å¤â¡Ø¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤¬4Ç¯Á°¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°¤À¡£
¡Ö»ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤È¤«¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¡£½êÂ°Àè¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤Î±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËèÇ¯Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤³¤³¤ÇÌÌÇò¤¤È¯¸«¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¦¡£
¡Ö´óÉÕ¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢Á´Á³¥ä¥Õ¥³¥á¡ÊYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤¢¤ó¤Ê¤ËÃ¡¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ÈµÞ¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø¤½¤³¤â¥¢¥ó¥Á¤·¤í¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á±¹Ô¤Ï¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¤ÏÃ¡¤«¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌµÍý¤Ë¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤ÁªÂò¡×¤ò¤¹¤ë
¡¡¤½¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿ÉôÊ¬¡×¤òSNS¤ËºÜ¤»Â³¤±¤ë¡£¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èþ³Ø¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ÖÍÌ¾¤Ê¿Í¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌä¤¦¤È¡¢Èà½÷¤ÏÌÂ¤ï¤º¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£»ä¼«¿È¡¢Î®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Æ¡Ø»ä¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¤¡£¼«¸Êµ¾À·¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£·ù¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡À©¸Â¤Î¤¢¤ë¡Ö¹¾ì¶²ÉÝ¾É¡×¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤³¤½¤¬¡¢Èà½÷¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁü¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤Ê½÷À¤Î»Ñ¤À¡£¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¹îÉþ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤ÁªÂò¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÍ¦µ¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¶¯¤µ¤Î¸»Àô¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÀ©¸Â¡É¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ïº£¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ó¡¢²óÈò¤·¡¢±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤Ç¤â²ñ¾ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡½¡½¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¿ÍÀ¸¤â¤Þ¤µ¤ËÆ±¤¸¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤òÎÏ¶¯¤¯²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥´¥ë¥Õ¡¦¿û¾ÂºÚ¡¹¤µ¤ó¤Î¡Ö¿´¤È¥«¥é¥À¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¡Û
¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÌ²¤¿¤¤»þ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢Æü¸þ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡£¹¬¤»¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¿®¹æ¤¬ÀÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤Î¥é¥¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡£»äÀ¸³è¤âÆ±¤¸¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÌÀÆü¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò½¦¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥ë¡¼¥È¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¸¤Êý¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¨¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ç¤Ïº£²ó¤Î´ë²è¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿´¤È¥«¥é¥À¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¤òÊ¹¤¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿û¾Â ºÚ¡¹ / Nana Suganuma
¡¡2000Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ½êÂ°¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç5ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢Ì¾Ìç¡¦ºë¶Ì±É¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£17Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢Íâ18Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î20Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ç°ÜÆ°²ÄÇ½¤ÊÂç²ñ¤Î¤ß¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯8·î¤ÎNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÈá´ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£10·î¤ÎNOBUTA GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤âÀ©¤·¤Æ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£24Ç¯¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼º¤¦¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢25Ç¯5·î¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÇÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¡£¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ê¶â ÌÀ碰 / Myung-wook Kim¡Ë
¶â ÌÀ碰
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó3À¤¡£¿·Ê¹¼Òµ¼Ô¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤¬2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È´Ø·¸¼Ô¤òÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊ¿¾í¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡ØNumber¡Ù¤Ë´ó¹Æ¡£2011Ç¯¤«¤é¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¼èºà¤â³«»Ï¤·¡¢Æü´Ú¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë½µ´©»ï¡¢ÀìÌç»ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÇÞÂÎ¤Ë¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¡¦¥Ü¥ß °¦¤µ¤ì¤ëÎÏ¡ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤ë½÷À¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¹ÔÆ°Å¯³Ø¡Ê¥á¥½¥Ã¥É¡Ë¡Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡£