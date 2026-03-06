第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。花咲徳栄（埼玉）は第３日第１試合で東洋大姫路（兵庫）と対戦する。

花咲徳栄と東洋大姫路といえば、２００３年センバツ準々決勝で行われた福本真史とグエン・トラン・フォク・アン（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合の熱戦が、名勝負として語り継がれる。

先発で始まった試合は、双方譲らずに延長戦に。１０回表、花咲徳栄が水谷俊一（３年）の適時打で１点を取るものの、東洋大姫路も上野山宙（３年）の犠飛で同点に。１５回にも１点を取り合い、福本２２０球、アン１９１球をともに一人で投げきり、３時間１３分の激闘は規定により引き分けになった。

翌日の再試合ではともに先発せず。アンは１点リードの８回表から登板。９回に花咲徳栄は同点に追いつき福本がその裏から登板。だが、１０回裏、無死満塁。福本の暴投であっけない幕切れとなった。

あれから２３年。野球の神様は再び、両校を甲子園で“再会”させた。新たな名勝負に期待だ。