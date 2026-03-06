フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は６日、ＭＣを務める俳優の谷原章介が今月２９日にスタートする同局系の新番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）のメインキャスターを務めることを発表した。

谷原は「３月２９日、新しい番組ＳＵＮＤＡＹブレイク．がスタートいたします、私、谷原とオズワルド伊藤（俊介）さん、そして鈴木唯アナで日曜日の朝にですね、その週を振り返ったり、そして来週から、どういうふうにその週を過ごしていけばいいのか？活力と元気を皆さんにお届けしますので、どうかよろしくお願いします」とあいさつし「楽しくいきたいと思います」と意気込んだ。

これを受けてＭＣで同局の佐々木恭子アナが「サン！シャインは３月２７日をもって終了となります。考えたらあと３週間。１５回のオンエアとなります」と発表した。谷原は「この１年間、僕はもっと長くやりたいというつもりでみんなも全員、この番組携わってきたんですけど、あと１５日間、後悔なく、皆様と朝を一緒に過ごさせていただきたいと思いますのでどうか、どうか見守っていただきたいと思います。よろしくお願い致します」とあいさつした。

佐々木アナは「心を込めてお届けしていきたいですね」と明かし「世界も混沌（こんとん）としていたり、伝えるべきニュースがいっぱいあるんですけれども、その中でも一回一回、やっぱり大事に伝えたいですね」と思いを明かした。

谷原は「サン！シャインらしく、このメンバーらしく、プレゼンターも頑張ってくれているし、スペシャルキャスター・カズさんも頑張ってくれてるし、みんなでお届けしたいと思いますので、サン！シャインらしさをあと１５回出していこうよ」と出演者に呼びかけていた。

谷原の言葉にカズレーザーは「いきましょう」と応じ「それ以上に日曜日の朝、オズワルドの伊藤さん遅刻しねぇかと」と心配するとスタジオは爆笑に包まれ「言っとく！」と谷原は約束した。