ゆずの新曲「⼿のなる⽅へ」が、エバラ⾷品“焼肉のたれ”シリーズCMソングに起用されることが決定した。明日3⽉7⽇より順次CMオンエアがスタートする。

楽曲「⼿のなる⽅へ」は、3⽉11⽇リリースの“全曲新曲”によるニューアルバム『⼼⾳』収録のアップテンポナンバーだ。アコースティックギターやピアノ、オルガンやストリングスを軸にした軽快なサウンドほか、ライブで盛り上がる景⾊がイメージできる⼿拍⼦など、⾃然と⾝体が揺れてメロディーを⼝ずさむような楽曲に仕上がった。

ゆずの楽曲が起⽤された新CM『⻩⾦の味 焼⾁で笑顔MAX』篇(30秒)と『同 やったれ焼⾁』篇(15秒)の2篇は、3⽉7⽇より全国でテレビ放送を開始するほか、『焼⾁堪能 堪能する兄妹』篇(15秒)はWeb限定として配信される。なおCM楽曲起⽤にあたり、同CMのジングルである“♪エ・バ・ラ、焼⾁のたれ”の定番メロディーをゆずがレコーディング。⼆⼈のハモリとアコースティックギター、タンバリンによって、彼らならではの特別バージョンとして完成した。

アルバム『⼼⾳』は、これまで配信リリースされた既存曲を収録せず、2025年下半期以降に制作された楽曲を中⼼に構成。「⼿のなる⽅」をはじめ、⽇本⽣命CM ソング「⼼⾳」、NHK東⽇本⼤震災15年震災伝承ソング「幾重」など全9曲が収録される。

■アルバム『⼼⾳』

2026年3⽉11⽇(⽔)発売

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon

予約リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD

配信事前予約：https://yuzuofficial.lnk.to/SHIN-ON_Pre

【初回⽣産限定盤(CD+Blu-ray)】

TFCC-81183〜81184 ￥7,700(税込)

【初回⽣産限定盤(CD+DVD)】

TFCC-81185〜81186 ￥7,700(税込)

【通常盤(CDのみ)】

TFCC-81187 ￥3,300(税込)

▼CD収録曲

1.翠光

2.⼼⾳

※⽇本⽣命CM ソング

3.幾重

※NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング

4.⼿のなる⽅へ

※エバラ⾷品“焼肉のたれ”シリーズCMソング

5.出発前

6.⽇替わり定⾷

7.ま、いっか

8.逆光

9.消しゴム

▼Blu-ray / DVD 収録内容 ※初回⽣産限定盤

＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞ライブ映像

01.幸せの扉

02.⽇だまりにて

03.仮⾯ライター

04.ガソリンスタンド

05.新しい朝

06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)

07.ねぇ

08.⾶べない⿃

09.⼼のままに

10.尤

11.T.W.L

12.嗚呼、⻘春の⽇々

13.GET BACK

14.夏⾊

15.午前九時の独り⾔ ●初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞抽選応募券シリアルナンバー封⼊

▼公演概要

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞

2026年4⽉25⽇(⼟) 東京・渋⾕ TOY’S FACTORY

【⼀部】12:00開場 / 13:00開演 13:30終演予定

【⼆部】15:00開場 / 16:00開演 16:30終演予定

応募期間：3⽉10⽇(⽕)10:00〜3⽉20⽇(⾦)23:59

当選通知：4⽉上旬

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール

5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール

open15:00 / start16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ

5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜

6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜

open14:30 / start16:00

6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

open15:00 / start16:00

6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール

6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館

7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:00 / start16:00

7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井

7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井

open15:00 / start16:00

7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ

7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026