ゆず、アルバム『心音』収録新曲がエバラ食品CMソングに決定＋“♪エバラ 焼⾁のたれ〜”のジングルも新録
ゆずの新曲「⼿のなる⽅へ」が、エバラ⾷品“焼肉のたれ”シリーズCMソングに起用されることが決定した。明日3⽉7⽇より順次CMオンエアがスタートする。
楽曲「⼿のなる⽅へ」は、3⽉11⽇リリースの“全曲新曲”によるニューアルバム『⼼⾳』収録のアップテンポナンバーだ。アコースティックギターやピアノ、オルガンやストリングスを軸にした軽快なサウンドほか、ライブで盛り上がる景⾊がイメージできる⼿拍⼦など、⾃然と⾝体が揺れてメロディーを⼝ずさむような楽曲に仕上がった。
ゆずの楽曲が起⽤された新CM『⻩⾦の味 焼⾁で笑顔MAX』篇(30秒)と『同 やったれ焼⾁』篇(15秒)の2篇は、3⽉7⽇より全国でテレビ放送を開始するほか、『焼⾁堪能 堪能する兄妹』篇(15秒)はWeb限定として配信される。なおCM楽曲起⽤にあたり、同CMのジングルである“♪エ・バ・ラ、焼⾁のたれ”の定番メロディーをゆずがレコーディング。⼆⼈のハモリとアコースティックギター、タンバリンによって、彼らならではの特別バージョンとして完成した。
アルバム『⼼⾳』は、これまで配信リリースされた既存曲を収録せず、2025年下半期以降に制作された楽曲を中⼼に構成。「⼿のなる⽅」をはじめ、⽇本⽣命CM ソング「⼼⾳」、NHK東⽇本⼤震災15年震災伝承ソング「幾重」など全9曲が収録される。
■アルバム『⼼⾳』
2026年3⽉11⽇(⽔)発売
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon
予約リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD
配信事前予約：https://yuzuofficial.lnk.to/SHIN-ON_Pre
【初回⽣産限定盤(CD+Blu-ray)】
TFCC-81183〜81184 ￥7,700(税込)
【初回⽣産限定盤(CD+DVD)】
TFCC-81185〜81186 ￥7,700(税込)
【通常盤(CDのみ)】
TFCC-81187 ￥3,300(税込)
▼CD収録曲
1.翠光
2.⼼⾳
※⽇本⽣命CM ソング
3.幾重
※NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング
4.⼿のなる⽅へ
※エバラ⾷品“焼肉のたれ”シリーズCMソング
5.出発前
6.⽇替わり定⾷
7.ま、いっか
8.逆光
9.消しゴム
▼Blu-ray / DVD 収録内容 ※初回⽣産限定盤
＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞ライブ映像
01.幸せの扉
02.⽇だまりにて
03.仮⾯ライター
04.ガソリンスタンド
05.新しい朝
06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)
07.ねぇ
08.⾶べない⿃
09.⼼のままに
10.尤
11.T.W.L
12.嗚呼、⻘春の⽇々
13.GET BACK
14.夏⾊
15.午前九時の独り⾔
●初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典
＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞抽選応募券シリアルナンバー封⼊
▼公演概要
＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞
2026年4⽉25⽇(⼟) 東京・渋⾕ TOY’S FACTORY
【⼀部】12:00開場 / 13:00開演 13:30終演予定
【⼆部】15:00開場 / 16:00開演 16:30終演予定
応募期間：3⽉10⽇(⽕)10:00〜3⽉20⽇(⾦)23:59
当選通知：4⽉上旬
■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞
5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール
5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール
open15:00 / start16:00
5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ
5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
open15:00 / start16:00
6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜
6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜
open14:30 / start16:00
6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
open15:00 / start16:00
6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール
6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール
open17:30 / start18:30
7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館
7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館
open15:00 / start16:00
7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井
7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井
open15:00 / start16:00
7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ
open17:30 / start18:30
7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ
7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ
open15:00 / start16:00
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026
