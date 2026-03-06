フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われ、17歳・島田麻央（木下グループ）が71.90点で首位発進した。史上初の4連覇に向けて、ただ一人70点台をマーク。強すぎて、もはや海外メディアも驚かない次元だ。順当な結果だと絶賛している。

冒頭のダブルアクセル、3回転ループ、3回転ルッツ―3回転トウループの連続ジャンプも華麗に着氷。スピンやステップでも魅せ、さすがの貫録を示した。

世界ジュニアは3連覇中。圧倒的な強さを示している島田に、海外の反応ももはや驚きはない。順当といえる結果に、米国の名物記者ジャッキー・ウォン氏はXに「3度の優勝を誇る彼女がクリーンな演技を披露したことは全く驚きではない。演技後半に3ルッツ―3トウループがあるため、技術的には（2位の）マユコ・オカのプログラムよりも難しい」と投稿した。

国際スケート連盟は公式サイトで「世界ジュニア選手権で史上最多となる4度目の金メダルに向けて首位発進」との見出しの記事を掲載。「『Get Happy』と『Sing Sing Sing』に乗せてアップテンポな演技を披露。ダブルアクセルやトリプルループ、トリプルルッツ―トリプルトウループの連続ジャンプを成功させた。世界ジュニア選手権を3度制覇した女王は、美しいスピンとフットワークでも観客を魅了した」と紹介した。

島田は年齢制限により2月のミラノ・コルティナ五輪に出場はできなかったものの、3回転アクセルや4回転など難度の高いジャンプを跳べる。昨年12月、シニアの全日本選手権は優勝した坂本花織に次ぐ2位。来季は満を持してシニア参戦となる。



（THE ANSWER編集部）