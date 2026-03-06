◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

皐月賞トライアルの報知杯弥生賞ディープインパクト記念の枠順が３月６日、確定した。

デイリー杯２歳Ｓで重賞初制覇を果たして、前走の朝日杯ＦＳで３着だったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、６枠６番に決定した。

デビュー２戦目だった前走を好時計で勝ち上がり、川田将雅騎手と初コンビを組むバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、７枠８番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ステラスペース 牡３ ５７ 武藤 雅

（２）メイショウソラリス 牡３ ５７ 角田 大和

（３）コスモギガンティア 牡３ ５７ 矢野 貴之

（４）ライヒスアドラー 牡３ ５７ 佐々木 大輔

（５）タイダルロック 牡３ ５７ 三浦 皇成

（６）アドマイヤクワッズ 牡３ ５７ 坂井 瑠星

（７）モウエエデショー 牡３ ５７ 原田 和真

（８）バステール 牡３ ５７ 川田 将雅

（９）アメテュストス 牡３ ５７ 大野 拓弥

（１０）バリオス 牡３ ５７ 高杉 吏麒