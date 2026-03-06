ＷＢＣ米国代表のデローサ監督が５日（日本時間６日）、ブラジルとの開幕戦を前に、公式会見に出席した。

「目標は優勝一択か」との質問に「そうだ。誰に対しても敬意を払うが、誰も恐れない。２３年の前回は、あのトラウトＶＳ大谷の件のあと、負けて帰ることになった。ずっと心に残っていたし、今回のメンバーを組むときも考慮にいれた。だから期待は大会を取ることだ」と断言した。

大谷とトラウトのチームメート対決は、野球の枠を超え、世界中に大きな反響を呼んだ。同監督は「日本はこの大会に参加してきて、ずっと素晴らしいパフォーマンスを見せてきている。そこにはある種の神秘性がある。ラテンアメリカ諸国には情熱、ファンの存在がある。そういう流れが、今回の選手たちの背中を押した面がある。米国側には取り残されることへの恐れ、参加しないと損だという感覚がでてきた。実際に２３年の時と、選手を勧誘する際の話は全く違った」と話した。昨季ワールドシリーズでのドジャースとブルージェイズでの死闘も記憶に新しく「今の野球は本当に最高の状態にあると思う」と続けた。