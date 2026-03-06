アヤトラ・セイエド・アリ・ハメネイ・イラン最高指導者の死亡を歓迎し、いわゆる「トランプダンス」を踊る動画をソーシャルメディア（SNS）に投稿したイラン人女性が注目を集めている。

今月2日（現地時間）、米紙ニューヨーク・ポストは、多くのイラン人がハメネイ師を殺害したとされるドナルド・トランプ米大統領に感謝の意を示し、「トランプダンス」を踊ったと伝えた。これは腕を左右に振るダンスで、トランプ大統領が大統領選当時の集会で、選挙集会で使われていたビレッジ・ピープルの『YMCA』に合わせて披露した後、トランプ大統領を象徴するダンスとなった。

イラン人たちはハメネイ師の死亡後、トランプ大統領のダンスをまねる様子を収めた動画をSNSに相次いで投稿したが、特にハメネイ師が死亡した当日である先月28日、ヒジャブを着けず体のラインが強調された服装をしたあるイラン人女性がトランプダンスを踊る動画が話題を集めた。

ニューヨーク・ポストは、イラン人女性ムネ・ラヒミさんが自身のXアカウントに投稿した動画を紹介し、「クロップトップ、ミニスカート、カウボーイブーツを身に着けた女性の動画がXで数百万回の再生を記録した」と伝えた。

この動画は6日現在で再生数880万回、「いいね」8万9000件を記録している。コメントも約6700件寄せられた。

ラヒミさんは報道後、Xで「（ニューヨーク・ポストで紹介された）踊っていた女性がまさに私だ」と明らかにした。そして、ハメネイ師の死亡の知らせを聞き、これを記念する意味で友人たちと外出する直前に撮影した動画だと説明した。

ラヒミさんは「数年前にイランを離れ、現在は米国で工学の博士課程に在籍している」とし、「ここで享受している自由に深く感謝している」と語った。

また「多くのイラン人が長い間夢見てきた自由が実現した」とし、「今回の戦いのため命を懸けて戦ったすべての米軍に深い敬意を表する。彼らの名前はイランの歴史に永遠に残るだろう」と述べた。

続けて「米国民の愛と支持に感謝する」とし、「トランプ大統領にも感謝する」と付け加えた。

このほか、ニューヨークのタイムズスクエアやロサンゼルス（LA）ウェストウッドなどでも、イラン系米国人やイラン人が旗を振りながら踊り、喜びを表した。

ハメネイ師は先月28日、米国とイスラエルによる対イラン軍事攻撃の過程で死亡した。

トランプ大統領は空爆開始から約15時間後、トゥルース・ソーシャルを通じて「歴史上最も邪悪な人物の一人であるハメネイが死んだ」とし、「これはイラン国民だけでなく、すべての偉大な米国人、そしてハメネイとその一味によって殺害されたり負傷させられたりした世界各国の多くの人々のための正義だ」と明らかにした。