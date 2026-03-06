「韓国で損壊された遺体が多数発見された」という趣旨の虚偽情報を拡散した日本の活動系ユーチューバーが検察に送致された。

5日、ソウル警察庁サイバー捜査隊は、先月13日、登録者96万人の韓国人ユーチューバー「デボちゃん」として知られる30代男性、チョ氏を電気通信基本法違反の疑いで身柄不拘束で送致したと明らかにした。

チョ氏は昨年10月22日、自身のYouTubeチャンネルに「最近ビザなしで韓国に入国した犯罪者中国人達の殺人と臓器売買問題がやばい」というタイトルの動画を公開した。

チョ氏は動画内で「韓国国内で下半身だけの遺体が37体発見され、非公開捜査中の事件が150件ある」や「韓国の行方不明者が8万人いる」といった確認されていない虚偽の情報を主張した。

このような虚偽の情報が拡散すると、警察は同年11月にチョ氏に対する捜査を開始し、チョ氏を被疑者として呼び出し、YouTubeチャンネルを開設した背景やその動画投稿の経緯などを調査した。

同年11月、警察庁はこのような動画の投稿を「重大な国益を損ねる行為」と規定し、ソウル警察庁に捜査を指示した。

一方、チョ氏は4日にYouTubeチャンネルに公開した動画で「嫌韓コンテンツを流したり、フェイクニュースを流していない」とし、「インターネットに掲載された情報とコメントを紹介しただけ」と無実を訴えた。