米国・イスラエルとイラン間の交戦で世界情勢が混乱する中、米国のドナルド・トランプ大統領の末息子バロン・トランプ氏と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘キム・ジュエ氏を合成した写真が、オンライン上で「ミーム（meme）」として拡散している。

4日、オンラインではバロン・トランプ氏とキム・ジュエ氏が結婚を控えているかのような合成写真が複数のバージョンで共有されている。二人は米国の星条旗と北朝鮮の人共旗を背景に肩を並べたり、お互いの手でハートの形を作ったりしている。

二人の近くには、不満げな表情のドナルド・トランプ大統領と金委員長の姿が配置された。

投稿には「世界平和のためにバロン・トランプがキム・ジュエと結婚すべき」という文言が記されている。

インターネット上では「核問題を解決する唯一の方法」としてミームに積極的に反応した。その一方で「未成年者をいたずらに利用するのは不適切だ」という反応も出ている。

こうしたミームは、米国のインターネット上では馴染みのある現象だ。先立ってトランプ大統領がデンマーク領グリーンランドを併合する意志を明らかにした際には、バロン・トランプ氏とデンマークのイザベラ王女の結婚によってグリーンランドを持参金として受け取ろうという風の風刺投稿がSNSで人気を集めた。

2006年生まれのバロン・トランプ氏は、トランプ大統領とメラニア夫人の間に生まれた末息子で、現在は米国ニューヨーク大学に在学中だ。キム・ジュエ氏は金正恩委員長と李雪主（イ・ソルジュ）夫人の間に生まれ、12〜14歳と推定されているが、正確な年齢は公表されていない。