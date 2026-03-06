盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎（36）が6日までにYouTube「楽しい人生研究講座（仮）」に出演。映像ディレクター高橋弘樹氏を相手に、これまでの芸人人生などを語った。

高橋氏が「去年か一昨年でしたか、R−1グランプリで優勝したのは？」と尋ねられると「いえいえ、2018年ですよ、優勝したのは。営業の仕事などで『2018年のR−1チャンピオンです』と紹介されることがあるのですが、もう昔のことなので、かえって恥ずかしい思いもします」と笑顔で返した。

お笑いに目覚めたのは小学生の頃。当時はかすかに目が見えており「テレビで漫才を見て、おもしろかった。盲学校を出て、NSC（吉本総合芸能学院）に入学するのですが、ダンスの授業が3種類ありました」。

高橋氏が「お笑いの学校なのに、ダンスの授業ってそんなに必要なんでしょうか？」と問うと「年間40万円（当時）の授業料をぼったくりだと思われないよう、いろんな授業を吉本が用意したのかも」と答えて、互いに笑い合った。

NSCでの同期は、ゆりやんレトリィバァ、田津原理音、もも、からし蓮根ら。「ゆりやんの才能はすごいと思います。愛されるキャラクターも合わせて」と語った。

高橋氏から「目が見えないことは芸人としてやりにくいですか、それとも武器になりますか」と質問されると、少し考えたうえで「どちらでもないでしょうね」と答えていた。