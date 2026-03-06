ヒルトン東京お台場の日本料理「さくら」初のデザートビュッフェ。日本庭園を望む和空間で「和×いちご」のスイーツを好きなだけ
◆ヒルトン東京お台場の日本料理「さくら」初のデザートビュッフェ。日本庭園を望む和空間で「和×いちご」のスイーツを好きなだけ
ヒルトン東京お台場の日本料理「さくら」にて、店舗初のデザートビュッフェ「和×いちご デザートビュッフェ」が開催される。期間は、 2026年3月1日（日）から5月17日（日）までの土日祝限定。
いちごを主役に、定番のショートケーキやタルト、日本料理店ならではの和の甘味など多彩な味わいがビュッフェ台に集結。スイーツの合間に楽しめるセイボリーも。日本庭園越しに東京湾を眺めながら、心落ち着くひとときをどうぞ。
この記事の要約レポート
・ヒルトン東京お台場の日本料理「さくら」で、店舗初のデザートビュッフェ「和×いちご デザートビュッフェ」を開催
・期間は 2026年3月1日（日）から5月17日（日）までの土日祝限定
・数寄屋造りの店内は、日本庭園とその先に東京湾を望む落ち着いた空間
・いちごを主役に、洋菓子に加え、いちごソースのあんみつやわらび餅など和の甘味も
・フレッシュいちご2種の食べ比べも楽しめる
・日本料理店のこだわりが詰まった「厚焼き玉子」と、桜葉が香る「真鯛の道明寺蒸し」も必食
和の雰囲気漂う日本料理店で初のデザートビュッフェを開催。庭園と東京湾の眺めも楽しんで
伝統的な日本料理の枠を超え、より多くの方に和の空間で季節の味を楽しんでほしいという想いから誕生した、日本料理「さくら」初のデザートビュッフェ。数寄屋造りの空間から日本庭園の先に広がる東京湾の眺めまで楽しめる店内で、旬のいちごを贅沢に使用したスイーツや、日本料理店ならではの和の甘味をご賞味あれ。
いちごが主役！定番スイーツから洋菓子、和スイーツまで勢揃い
ビュッフェ台には、いちごを主役にしたスイーツが盛りだくさん。定番の「いちごショートケーキ」や「いちごタルト」といった、いちごのおいしさを多彩に味わえるスイーツのほか、フレッシュいちご2種の食べ比べも用意。
また、「ミルフィーユパイカップ」や「ベリーティラミス」などの洋菓子に加え、いちごソースが爽やかな「あんみつ」や、とろける食感の「わらび餅」など、日本料理店ならではの和スイーツも。バラエティ豊かなラインナップだから、お好みのスイーツに出会えること間違いなし。
日本料理店ならではのこだわりが詰まった春セイボリーも
セイボリーは、桜エビと生海苔の風味が広がる「厚焼き玉子」と、桜の葉の香りが春を感じさせる「真鯛の道明寺蒸し」の2品を。日本料理店が提案するこだわりのセイボリーをじっくり味わって。
店内から望める美しい景色と和の雰囲気を楽しみながら、春らしいいちごスイーツを心ゆくまで堪能してみては。
◆ビュッフェの会場は？
和情緒漂う大人の空間でレインボーブリッジを一望
ヒルトン東京お台場の日本料理「さくら」。窓の外には、季節の移ろいを伝える日本庭園、そして美しく輝くレインボーブリッジ。和情緒あふれる落ち着いた空間で、きらめく東京ベイを眺めつつ、四季折々の旬の食材を取り入れた会席料理と日本各地の銘酒を楽しむ贅沢なひとときを。
