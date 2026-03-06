【難読漢字】地名当て「行方市」　大きな湖に挟まれています

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「行方市」という漢字を読めますか。「行」が読めればOK。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：なめがたし

行方市は、茨城県の南東部、鹿行地域に位置する市で、2005年に麻生町・北浦町・玉造町の3つの町が合併して誕生しました。霞ヶ浦と北浦という2つの大きな湖に挟まれた細長い市域が特徴で、湖岸線は50kmにも及びます。

地名の由来には諸説ありますが、古くは「なめかた」と呼ばれ、霞ヶ浦と北浦に挟まれた“水がしみ出す湿地の土地”を意味する古語に由来するという説が有力といわれています。現在の「行方」という漢字は後世の当て字とか。

人気の観光スポットは、「らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ」という体験型の農業テーマパークです。廃校になった小学校を再利用した施設で、サツマイモをテーマにした展示や体験が充実しており、やきいもミュージアムでは焼き芋の歴史や品種の違いを知ることができます。カフェでは地元野菜を使った料理やスイーツが楽しめ、週末には家族連れでにぎわいます。

行方市は農産物の宝庫で、とくにサツマイモは国内でも有数の生産地となっています。ほかにも、水菜やパクチーなど多品目の野菜も栽培され、首都圏など全国に出荷されています。

また、霞ヶ浦・北浦周辺では淡水魚の漁業も盛んで、シラウオやナマズなどを使った料理や加工品が地元の特産品として楽しまれています。さらに、行方ならではの創作料理「なめがた丼」など、ご当地グルメも生まれています。

