SALON BAKE & TEAのいちごパフェ「Parfait aux Sakura Awayuki」。白いちごのやさしい甘さと“満開の桜”を楽しむ春の一品
今年もいちごのおいしい季節がやってきた！ そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえば「いちごパフェ」。今回ご紹介するのは、SALON BAKE & TEAのいちごパフェ「Parfait aux Sakura Awayuki」。希少な白いちご「淡雪」を使用し、満開の桜を表現した芸術的な一品で、一口ごとに広がる春の訪れを楽しんで。
美と健康を意識したかわいいスイーツを提供
「SALON BAKE & TEA」は、美と健康をコンセプトにギルトフリーなスイーツをこだわりの紅茶とともに味わう「サロン・ド・テ」スタイルのレストラン。カウンター席前のライブキッチンでは、パティシエが創る繊細なスイーツを間近で楽しむことができる。身体想いの彩り華やかなスイーツがいただけるので、女子会やデートにもおすすめ。
◆「SALON BAKE & TEA」のおすすめいちごパフェ
白いちご「淡雪」と桜が重なり合う、春のやさしい味わい
期間限定で登場したのは、希少価値が高く、芳醇な香りの白いちご「淡雪」と桜景色を楽しめるいちごパフェ。見た目も美しく、春の訪れを感じられる。
グラスの上は満開の桜の木をイメージしており、写真に収めた瞬間に春だと分かるデザインを意識。綿あめで桜の花のやわらかさを表現し、かわいらしさの中に上品さが感じられるよう、透明感や空気感を大切にしている。
口に運ぶたび、春の景色が広がる
見た目だけでなく、味わうごとに春を感じ、穏やかな余韻が残るような構成にしているのもポイント。桜は香りが繊細なため、香りが一番きれいに感じられるバランスに仕上げている。
桜のやさしい香りを軸に、白いちご「淡雪」の軽やかな甘さやミルクのコクを重ねているのが特徴。食べ進めるごとに味や食感の変化を楽しむことができるうえ、すっきりとした味わいなので、最後まで重さを感じずに楽しめる。
今しか出合えない、春満開のパフェを召し上がれ。
商品名｜Parfait aux Sakura Awayuki
価格：5,170円 ※税・サービス料込み
販売期間：2026年2月25日（金）?5月初旬予定
いちごの粒数：約6粒
メッセージプレートのサービス：可能。アルファベットは15文字程度、ひらがな・漢字は10文字程度。
パフェの構成
1.ピンク綿飴
2.エディブルフラワー
3.37%ミルクチョコレート(枝)
4.桜形メレンゲ
5.桜あんクリーム
6.淡雪
7.アリッサム
8.桜葉サブレ
【グラス中】
9.淡雪ミルクアイス
10.エディブルフラワー
11.シュガークラフト
12.苺ローズソース
13.ジェノワーズ
14.ココナッツクランブル
15.淡雪
16.とちあいかシャンティー
17.ソルトチョコクランチ
18.パールクラッカン
19.淡雪コンカッセ
20.桜ジュレ
