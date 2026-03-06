アメリカとイスラエルによるイラン攻撃で、戦火や影響が各地に広がっています。トランプ大統領はイラン国民の複雑な心情を理解していなかったとされ、攻撃の期間やゴールをめぐる発言も変化。停戦への道筋が見えない中、攻撃の大義はどこにあるのでしょうか。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「戦火拡大…米国の誤算とは？」をテーマに解説します。

■トランプ大統領「軍事作戦を前進」

小林史・日本テレビ解説委員

「アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まってから5日余りが経ちました。トランプ大統領は4日、『軍事作戦は非常に順調だ。控えめに言っても、10点満点で15点くらいだ』と自画自賛していて、軍事作戦を引き続き前進させると強調しています」

「また、4日にはインド洋のスリランカ沖でイランの艦船がアメリカ軍から攻撃されて沈没しました。攻撃はイランから約3000キロ以上離れた場所で行われました」

■イラン国内の死者は1000人超

鈴江奈々アナウンサー

「アメリカとイスラエルのイランへの攻撃が続く中で、こういった大規模な攻撃があると、イランからの報復も激しくなっていくのではと心配されますね」

小林解説委員

「アメリカの戦争研究所は、アメリカとイスラエルによる攻撃の場所、イラン側の反撃があった場所を分析。（中東全域で）攻撃と報復の連鎖が止まりません。イラン国内の死者は、民間人も含めて4日時点で1000人を超えました」

■NATOが初めて防衛に関与

小林解説委員

「さらに戦火は広がっています。ロイター通信によると、4日にはイランから発射されてトルコの領空に向かっていた弾道ミサイルを、NATO（北大西洋条約機構）の防空システムが撃墜しました」

「トルコは、アメリカやヨーロッパの軍事同盟であるNATOの加盟国です。このNATOが防衛に関与したというのは、今回アメリカなどによるイラン攻撃が始まってから初めてのことだといいます」

「ニューヨークタイムズによると、4日にインド洋でアメリカの潜水艦がイランの軍艦を撃沈した事案では、少なくとも80人以上が死亡したと報じられています」

「アメリカのヘグセス国防長官は、『第2次世界大戦以来、初の魚雷による敵艦の撃沈だ』と成果を強調しています」

■専門家「海軍戦力を壊滅させる攻撃」

忽滑谷こころアナウンサー

「地図で見てもその距離がよく分かりますが、こんなに遠くで撃沈したのには何か狙いがあったんでしょうか？」

小林解説委員

「中東情勢に詳しい慶應大学の田中浩一郎教授に聞きました」

田中教授

「アメリカ側にとっては、イランの海軍戦力を壊滅させるための攻撃の一環だと言える。既にこれまでの攻撃で、イラン本土の近くにいたイランの軍艦などはアメリカが使用不能にしていた」

「さらに遠くの軍艦も叩き潰そうと、インド洋でも攻撃した。イランの海軍戦力はそれほどは充実していないので、一隻一隻に重みがある」

森圭介アナウンサー

「アメリカの執念のようなものを感じますし、大義の正当性（があるのか）や、国際法に違反しているんじゃないかという声があります。これは許されるのかなと思う方もたくさんいると思いますが、いずれにしろ、解決の道筋は見えないですよね」

桐谷美玲キャスター

「アメリカは現時点で、停戦に向けて動く気はないんですか？」

小林解説委員

「アメリカメディアによると、実はイラン側から非公式に停戦条件に関する協議の打診があったそうですが、アメリカ側は全く取り合わなかったようです」

■誤算？…トランプ大統領の発言に変化

小林解説委員

「一方で、今回の攻撃についてアメリカ側に誤算が生じているのではないかと思える動きも見えてきました」

「トランプ大統領は、攻撃直後の1日に出したビデオ声明で『イランの愛国者たち、祖国を取り戻せ。アメリカはあなたたちと共にある』とイラン国民を鼓舞していました」

「しかし4日になると、『最終的に自由がイラン国民の手に委ねられることを願っている』（報道官による）と言っています。発言が微妙に変化していると思いませんか？」

森アナウンサー

「かなりトーンダウンしている感じもしますし、ちょっと距離感が出たなという気もしますよね」

小林解説委員

「最初は『一緒に政権転覆を目指そう』というように聞こえますが、（4日の発言では）『あとは任せたよ』みたいな、ちょっと突き放した感じにも聞こえなくもないですよね」

桐谷美玲キャスター

「トランプ大統領が思っているようにイラン国民は動いていないということですか？」

小林解説委員

「イラン国民の心情は思った以上に複雑なようです。そもそもイランでは、長引くインフレや生活苦などで国民の半数以上がハメネイ体制に不満を持っていたと言われています」

「では現在、この体制を転覆させて親米政権を打ち立てようという機運が盛り上がっているかというと、全くそんなことにはなっていません」

■イラン国民の間に愛国心と団結力？

鈴江アナウンサー

「体制に不満を抱く人たちがいたとしても、やはり最高指導者のハメネイ師が殺害されたということは、国民感情に大きく影響しているんでしょうか？」

小林解説委員

「そのようです。イラン各地ではハメネイ師の死を悼む人々が、復讐を叫ぶような姿も多く見られています。欧米メディアなどは、『旗の下の結束現象』が起きていると説明しています」

「外部から激しい攻撃を受けた場合、国民の間に愛国心が芽生え、国家の尊厳という旗印の下に団結力が生まれるという現象を言うそうです」

「ハメネイ体制に批判的だった層も、自分たちの最高指導者が外国の勢力によって殺害される事態はやはり受け入れ難く、逆に怒りや復讐心がかき立てられている側面もあると分析されています」

忽滑谷アナウンサー

「トランプ大統領やその周辺は、予想できていなかったことなんですか？」

小林解説委員

「イランの国民のこうした複雑な感情は、トランプ大統領は全く理解していなかったとも指摘されています」

■最初から明確な戦略はなかった？

小林解説委員

「そもそもトランプ政権には明確な戦略が最初からなかったのではないか、と思わせる発言が次々と飛び出しています」

「攻撃の期間についても、最初は『2、3日』と言っていたのに、『4週間』、そして『4、5週間』と変わり、ここに来て『米軍は永遠に戦争を遂行できる』と、どんどん発言が変わっています」

■当初はゴールにあった「体制転換」

小林解説委員

「最終的なゴールについても当初はイランの体制転換を明確に打ち出していましたが、後にトランプ政権が示した4つの軍事目標の中には、体制転換の言葉は入っていません。行き当たりばったり、政権内でも共同歩調が全く取れていないことが露呈しつつあります」

鈴江アナウンサー

「戦争を始める以上にどう収めるかが難しい、ということが改めて浮き彫りになっていますね」

小林解説委員

「トランプ大統領は、イラン国民が自ら体制転換を望むと踏んで攻撃に踏み切ったわけですが、結局はまた新たな反米政権が誕生するだけだとしたら、一体何のための攻撃だったのか。その大義がますます問われることになりそうです」

（2026年3月5日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）