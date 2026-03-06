【hololive SUPER EXPO 2026】 開催期間：3月6日～3月8日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場4-8ホール・幕張イベントホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

ビッグサイトのエントランス

VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバーは、3月6日より8日までの3日間、「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」と「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams Supported By LAWSON」を幕張メッセで開催している。

会場の待機エリアには早朝から開催を待ちわびていたファンが集っていた。会場には、EXPO STAGE、Memorial Stage、hololive University、hololive OFFICIAL CARD GAME、HOLOSTARS TVのブースなどほか、マーケットエリアやフードエリア、コスプレエリア各協賛ブースなど多くエリアが作られ、趣向を凝らした展示や演出でイベントを盛り上げていた。

会場内のMemorial Stageでは、にはフェス衣装を着たホロメンの等身大パネルが来場者を出迎えていた。インフォメーションにはホロANの3人が、受付姿の等身大パネルもサインとメッセージ入りで置かれていた。

【新衣裳の等身大パネル】【待機エリア】【エントランス】【会場中央のモニュメント】【インフォメーション】

(C) COVER