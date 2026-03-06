BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにてゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズの登場機体を再現したプラモデル「ＨＧ ヒュッケバインボクサー」、「ＨＧ アルトアイゼン・ナハト」を再販する。各商品の発売日、価格は以下の通り。

「ＨＧ ヒュッケバインボクサー」

7月発送予定

価格：12,100円

『スーパーロボット大戦OG』シリーズより、近接戦闘用アーマード・モジュール「AMボクサー」がHGシリーズに登場。ヒュッケバインMk-IIIもセットで付属！ AMボクサーの巨大なボディとギミックを徹底再現。全長約230ｍｍの圧巻の大ボリューム。

「ＨＧ アルトアイゼン・ナハト」

8月発送予定

価格：4,730円

『スーパーロボット大戦OG』シリーズより、夜間迷彩仕様となったアルトアイゼン・ナハトがHGシリーズで商品化。特徴的なブルーの機体カラーを成形色で再現。新規造形のシシオウブレードが付属。

ＤＣ残党掃討作戦参加時に夜間迷彩として施された、青と白を基調とした機体カラーを成形色で再現。ボーナスアイテムとして、シシオウブレードが新規造形で付属。シシオウブレードは「納刀状態」から「抜刀状態」への再現が可能。

