【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

グッドスマイルカンパニーは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてスケールフィギュア「角巻わため（仮）」の原型を展示している。

会場のグッドスマイルカンパニーブースではスケールフィギュアの展示が実施され、ホロライブ4期生の角巻わためさんをモデルにしたフィギュアが展示されている。フィギュア原型はアイドル衣装をまとった姿が表現され、躍動感あふれる造形となっている。

また、マックスファクトリーから「宝鐘マリン OL衣装Ver.」の商品化も発表された。

さらに、figmaシリーズで大神ミオさんの原型、猫又おかゆさんのデコマスも公開。博衣こよりさん、風真いろはさんの商品化も発表された。

ねんどろいどシリーズの展示もあり、

スケールフィギュア

ねんどろいど

(C) COVER