スケールフィギュア「角巻わため（仮）」原型が公開。「宝鐘マリン OL衣装Ver.」の商品化も決定【#hololivefesEXPO26】ねんどろいど新作も展示
グッドスマイルカンパニーは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてスケールフィギュア「角巻わため（仮）」の原型を展示している。
会場のグッドスマイルカンパニーブースではスケールフィギュアの展示が実施され、ホロライブ4期生の角巻わためさんをモデルにしたフィギュアが展示されている。フィギュア原型はアイドル衣装をまとった姿が表現され、躍動感あふれる造形となっている。
また、マックスファクトリーから「宝鐘マリン OL衣装Ver.」の商品化も発表された。
さらに、figmaシリーズで大神ミオさんの原型、猫又おかゆさんのデコマスも公開。博衣こよりさん、風真いろはさんの商品化も発表された。
ねんどろいどシリーズの展示もあり、
スケールフィギュア
📢 #hololivefesEXPO26- マックスファクトリー 公式 (@official_MXF) March 5, 2026
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
🌲 原型初公開 🌲
figma 大神ミオ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
#ホロライブ #hololive
#大神ミオ #figma
#maxfactory pic.twitter.com/j7qTPC2KS1
📢 #hololivefesEXPO26- マックスファクトリー 公式 (@official_MXF) March 5, 2026
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
🍙 彩色原型初公開 🍙
figma 猫又おかゆ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
#ホロライブ #hololive
#猫又おかゆ #figma
#maxfactory pic.twitter.com/WUF6hszKbZ
📢 #hololivefesEXPO26- マックスファクトリー 公式 (@official_MXF) March 5, 2026
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
💠 商品化決定 💠
🧪figma 博衣こより🧪
🍃figma 風真いろは🍃
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
#ホロライブ #hololive
#博衣こより #風真いろは
#figma #maxfactory pic.twitter.com/7OAXwvRzGy
ねんどろいど
(C) COVER