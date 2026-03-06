東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さんが６日までにＸを更新。ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）、木原龍一組が、所属先の木下グループからそれぞれ２０００万円の報奨金を贈られたことについて、自身の考えをつづった。

りくりゅうへの１人２０００万円の報奨金については、歌手のＧＡＣＫＴが５日にＸで「世界一を取った二人に２０００万円。称えるのはいい。だが、、、人生を賭けて世界の頂点に立った人間への評価として、この金額は低すぎないか？」と私見をポストし、ＳＮＳで賛否両論が巻き起こっている。

木下グループ所属で競技活動した水谷さんは、ＧＡＣＫＴの投稿を自身のＸで引用。その上で自身が金メダルで木下グループから２０００万円の報奨金を贈られた際の記念写真を添え、「２０００万めっちゃ嬉（うれ）しい」とコメント。「ニュースにはなりませんが年間で２０００万の何十倍も日々の練習代、コーチ代、トレーナー代、食費、家賃、遠征費など負担していただいてます」と感謝の思いを記した。