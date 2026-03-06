Ýë²Ï¡¦沭²ÏÎ®°è¤Ç½é¡¡³ÙÀÐÊ¸²½´ü¤ÎÊèÈ¯¸«¡¡Ãæ¹ñ»³Åì¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî3·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ»³Åì¾ÊÎ×Ýë¡Ê¤ê¤ó¤®¡Ë»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¡Á25Ç¯1·î¤ËÆ±»ÔÝë²Ï¿·¶è¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿À¾¼ëÝê°äÀ×¤ÎÂè3´üÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢³ÙÀÐÊ¸²½´ü¡Êµª¸µÁ°1900¡ÁÆ±1600Ç¯¡Ë¤äÀï¹ñ»þÂå¡¢Á×¸µ»þÂå¤Î°ä¹½43¥«½ê¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ýë²Ï¡Ê¤®¤¬¡Ë¡¦沭²Ï¡Ê¤¸¤å¤Ä¤¬¡ËÎ®°è¤Ç³ÙÀÐÊ¸²½´ü¤ÎÊè¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Æ±»þÂå¤ÎÊè¤Î¹½Â¤¤äÁòÁ÷½¬´·¡¢ÎéÀ©¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡³ÙÀÐÊ¸²½¤Ï¡¢»³ÅìÎµ»³Ê¸²½¤ËÂ³¤¯³¤ÂÒÃÏ°è¡Ê»³Åì¾Ê°ìÂÓ¡Ë¤Î¹Í¸Å³ØÅªÊ¸²½¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¤Ï³¥¹£15¥«½ê¡¢Ãì·ê1ÁÈ¡¢Êè1´ð¤Î·×17¥«½ê¤Î°ä¹½¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¤Î°ä¹½¤Ï³¥¹£22¥«½ê¡¢Á×Âå¤ÏÊè1´ð¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÅÚ°äÊª¤ÏÆ«Âº¤äÆ«æ¥¡¢Æ«ÇÕ¡¢ÀÐÉà¡¢ÀÐ錛¡Ê¤»¤¤Û¤ó¡Ë¡¢ÀÐÅá¡¢ÀÐï·¡Ê¤»¤¤¾¤¯¡Ë¤Ê¤É·×51ÅÀ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÝë²Ï¡¦沭²ÏÎ®°è¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿·ÀÐ´ï»þÂå¤Î°äÀ×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÏÀî¤ÎÂè2¡¢Âè3ÃÊµÖ¤Î¹âÂæ¤äµÖ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¾¼ëÝê°äÀ×¤ÏÝë²ÏÃæ²¼Î®°è¤Î²ÀÑÊ¿Ìî¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢Ýë²Ï¡¦沭²ÏÎ®°è¤Î¿·ÀÐ´ïÊ¸²½¤ÎËäÂ¢´Ä¶¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê»ñÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥ûÓ×Þ¡Ë