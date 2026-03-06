¼«Ê¬¤Ë¤âÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë♡OSAJI¤Î¿·ºî¥®¥Õ¥È¤Ï¡È¸ÀÍÕ¡É¤È½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤È¿´¤òÀ°¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÉÒ´¶È©¥Ö¥é¥ó¥ÉOSAJI¡Ê¥ª¥µ¥¸¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¡ÖäÞ¡Ê¤¯¤¸¡Ë¡×¤ÎÊ¸²½¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¸ÀÍÕ¤È¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥®¥Õ¥È¡£2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÊ¸²½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¥®¥Õ¥È
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡¢äÞ¡Ê¤¯¤¸¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ß¡¢µÈ¶§¤òÀê¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸¶ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1～100ÈÖ¤ÎÈÖ¹æ¤´¤È¤Ë»íÊ¸¤ä²ò¼á¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö´Ñ²»É´äÞ¡Ê¤«¤ó¤Î¤ó¤Ò¤ã¤¯¤»¤ó¡Ë¡×¡£º£²ó¤ÎOSAJI¤Î¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸²½¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢100ÄÌ¤ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òµ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥»¥Ã¥È¡£
³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤Ò¤È¸À¤¬¡¢Â£¤ë¿Í¤È¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤Î»þ´Ö¤òÍ¥¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¢ö
HERA¿·ºî¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ÃÂÀ¸♡Àö´é¸å¤ÎÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¥Öー¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈþÍÆ±Õ¤¬ÅÐ¾ì
¹á¤ê¤ÇÌþ¤ä¤¹¥Ð¥¹¥½¥ë¥È2¼ïÎà
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä´ä±ö¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¡£ÆþÍá¤·¤Ê¤¬¤éÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
Íá¼¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¹á¤ê¤¬¡¢Ë»¤·¤¤°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¿¼¸ÆµÛ¤Î»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥µ¥¸ Hitosaji¡Ò¥Ò¥È¥µ¥¸¡Ó¥Ð¥¹¥½¥ë¥È ¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹á¤ê¡§¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹
¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥ª¥µ¥¸ Hitosaji¡Ò¥Ò¥È¥µ¥¸¡Ó¥Ð¥¹¥½¥ë¥È ¥æ¥º
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹á¤ê¡§¥æ¥º
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥¬¥é¥¹ÉÓÆþ¤ê¤Ç¡¢»È¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Â£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
È©¤òÀ°¤¨¤ë¥ß¥Ë¥¯¥ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯
ÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤äÍ¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¯¥ì¥¤¹¤È²Ð»³´ä²¤òÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢È©¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥ÈÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨¤è¤¯±ø¤ì¤òµÛÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤È¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ýÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥³¥ë¥Í¥ª¥ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É*³¤òºÎÍÑ¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Ç¡¢È©¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¥¯¥ê¥¢¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥µ¥¸ Hitosaji¡Ò¥Ò¥È¥µ¥¸¡Ó¥¯¥ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯ ¥ß¥Ë
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±²º¤ä¤«¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢»þ´Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ö1 ¥«¥ª¥ê¥ó¡Ê±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
¡ö2 ±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬
¡ö3 Æý»ÀK¡¦Æý»ÀCa¡¦Æý»ÀMg¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¤Î¤«¤¿¤Á
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¤äµ¨Àá¤Î¤´°§»¢¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ø¤Î¾®¤µ¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡£OSAJI¤Î¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Í¾Çò¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ò¤È¤È¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤È²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢Â£¤ë¿Í¤È¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹♡