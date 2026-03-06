妻にバレたら終わる…夢を叶えた35歳元会社員が銀行へ猛ダッシュ。日本年金機構から届いた“ピンクの封筒”の「怖すぎる正体」

独立を機に厚生年金から国民年金へ切り替わった35歳のBさん。深く考えず日本年金機構からの通知を放置し続けた結果、手元に届いたのは「ピンクの封筒」。その可愛らしい色と裏腹の恐ろしい内容とは――。

ヤバい！35歳Bさんが銀行にダッシュしたワケ

35歳のBさんは、長年勤めたアパレル会社を辞め、念願だったカフェの経営をスタートさせました。「自分の城を持ちたい」という若き日の夢を叶えた瞬間でした。

オープン当初は、理想のメニュー作りや集客のためのSNS更新に追われ、寝る間もないほど多忙な日々。しかし、経営は甘くありません。材料費の高騰や光熱費の支払いに追われ、レジに残る現金は、会社員時代の月給を大きく下回ることも珍しくありませんでした。



そんなBさんが最も苦手としていたのが、経営に伴う煩雑な事務手続きです。会社員時代は、黙っていても給与からあらゆる税金や保険料が引かれ、年末調整まで会社が肩代わりしてくれました。しかし、個人事業主となった今は、そのすべてが自己責任です。

ある日のこと、ポストに日本年金機構からの封筒が届いていました。中身は国民年金保険料の納付督促。しかしBさんは「今は店を回すのが先決。そのうち余裕ができたら払えばいいか」と、深く考えずにカウンターの隅に追いやってしまいました。

その後も似たような封筒が色を変えて何度か届きましたが、放置。妻が封筒を見かけたこともありますが、彼女自身の年金は会社の厚生年金です。パートと子育てに追われる妻は、「これは夫が見るべきもの」とBさんに任せて特に気にすることはありませんでした。

しかし、ついにその日が訪れました。届いたのはピンクの封筒。不穏な空気を感じて開封すると、「特別催告状」の文字。延滞金の加算だけでなく、財産の差し押さえといった物々しい言葉が並んでいました。

Bさんを震撼させたのは、「連帯納付義務」という一節です。国民年金は、本人に支払い能力がないと見なされた場合、配偶者や世帯主にもその義務が及ぶというルール。自分の不始末で、妻の口座や財産まで差し押さえの対象になる可能性があると知ったのです。

「こんなこと妻にバレたら……」

背中に冷や汗が伝ったBさんはその直後、銀行に猛ダッシュしました。

自分だけの問題ではない…払えない場合は早めの相談を

国民年金は20歳以上の全国民に課せられた「義務」です。ただし、学生や低所得などの理由で月額17,000円ほどの年金保険料を払うのが厳しいという人もいるでしょう。その場合は、年金事務所などに速やかに相談すること。免除や猶予などの手続きについてアドバイスをくれるはずです。

一方で、Bさんのように軽い気持ちで後回しにしたり、「将来、自分はもらえないだろうから」といった個人的な考えで未払いにしたりしてはなりません。

実際、未納者への財産差し押さえは年間3万件超も執行されています。連帯納付義務により、自身だけでなく妻（夫）、両親などの財産も差し押さえられたとしたら――？ Bさんが受け取った催告状は、決して脅しではないのです。無視していれば、そのうち諦める……それでは終わらないことを理解しましょう。

封筒は多くの場合、青色→黄色→ピンク（赤）……と、段階的に色を変えて支払いの警告をしてきます。無視をし続けて最悪の結果にならないよう気を付けたいものです。