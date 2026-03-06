家計を管理する方法は家庭によってさまざま。ソニー生命の「20代・30代共働き夫婦の生活意識調査」（2025年）によると、「誰が家計を管理しているか」という問いに対し、「主に妻」が43.9％で、「主に夫」の27.9％と、その差はほぼ2倍。妻が家計管理を担うことが多いようです。しかし、一方に任せきりにして情報共有を怠ると、思いもよらない事態に陥ることもあります。本記事では、永峰英太郎氏の著書『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集。家計を任された真面目な妻の事例を見ていきましょう。

家計管理を任された真面目な妻

大分県に住む30代の女性は、とても真面目な性格だった。

のちに夫となる男性は、付き合い始めた当初、散財気味だった自分に対して「もう、そんなんじゃお金が貯まらないよ」と、女性が優しく叱ってくれたことを強く覚えている。その誠実さに、男性は「彼女しかいない」と思うようになっていった。

女性が、なぜ男性に「お金が貯まらないよ」と言ったのかといえば、男性の年収がそれほど高くはなかったからだ。一方で、女性は「私がやりくりすれば大丈夫」と自信を持っていた。

結婚後、2人の生活費は、女性がきっちりと管理することになった。女性から提案したのではなく、男性が「家計は任せた」と伝えたのだった。

ソニー生命の「20代・30代共働き夫婦の生活意識調査」（2025年）によると、「誰が家計を管理しているか」という問いに対し、「主に妻」が43.9％で、「主に夫」の27.9％を大きく上回る結果となった。この女性のようなケースは多いことがわかる。

夫の「ありがとう」が妻を追い込む

女性が家計を管理したため、夫の散財癖はすっかり治り、月数万円は貯金できるようになった。その手腕は見事であった。しかし双子が生まれ、彼らが成長していくと、少しずつお金のやりくりに苦労していく。

その理由の一つは、夫の給料がいつまでたっても上がらないことであった。ちょうどコロナ禍となってしまい、夫が勤めるイベント会社が大きな打撃を受けたのだ。

女性は内心では「もう少し稼いでほしい」と思わないでもなかったが、その要因がコロナ禍だったため、そんなことは口にできなかった。

それよりも、「夫が信頼をして、私に財布を預けているのだから、もっとしっかりしなければ」という自分自身に対する歯がゆさのほうが強かった。

家計が火の車になりつつあることを知らない夫は、毎月お小遣いをくれる妻に対して、口癖のように「お前は本当にすごい。ありがとう」と言うのであった。女性は、もはや孤独であった。1人で抱え込むしかなかった。

とうとう真実を知った夫

女性はついに貯金に手を出し始める。一度手をつけると、それは毎月の恒例行事になっていく。彼女は決して贅沢をしていたわけではなかった。つまり、支出をこれ以上削る余地はなかった。その結果、前の月に足りなかったら、次の月も足りないという状態になった。

貯金はあっという間に底をついた。夫に相談できない女性は、「今回だけ」と言い訳をして、足りない分をクレジットカードで払うようになる。しかし、毎月赤字だから返済できるわけはない。すぐに女性は消費者金融にも手を出してしまう。

女性は「このままだと大変な事態になる」と恐怖を覚えるも、どうしても夫に相談することができなかった。ある日、夫は郵便ポストに督促状が入っていることに気づく。妻に問うと、「ごめんなさい」と、泣き崩れてしまった。

「あなたは頑張っているから言えなかった。300万円の借金があるの」――。

夫が親に実情を話すと、父親は「奥さんは、お前に相談できなかった。それはお前の責任でもある」と叱り、300万円立て替えてくれた。

その後、コロナ禍は終焉し、夫の勤めるイベント会社は売上げを回復させていった。それに伴い、夫の給料も上がった。

その後、家計は妻に任せるのではなく、2人で共有し、何でも言い合える状況を作った。双子の面倒を夫もしっかり見るようになり、女性はパートにも出ている。その結果、少しずつ暮らしに余裕ができてきている。

家計は夫婦2人で管理する

結婚後、妻が家計を管理しているケースは多い。この状態で家計がひっ迫すると、妻はやりくりを任されているのにもかかわらず、自分の努力が足りないからだと思い、自分1人で何とかしようと抱え込んでしまいがちだ。

夫婦が浪費家であれば、それを改善することで家計は持ち直すこともできるが、一切贅沢をしていない場合、先月赤字になれば次の月も赤字になることは避けられない。すると、この女性のように消費者金融でお金を借り、それが毎月のように続くという最悪の事態になりかねない。

それだけに、家計は夫婦2人で管理し、赤字が出るのであれば、どうしたらいいのかをしっかり話し合うことが大切だ。そうすれば、パートに出たり、家賃を下げたりするなどの解決策が見えてくるはずだ。

永峰 英太郎