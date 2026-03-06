メーカーが“本気”で軽トラックをカスタム

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は、2026年1月9日から11日に幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」において、軽トラックのカスタムカー「GRハイゼット モリゾウ Kトレイル」を展示し、大いに注目が集まりました。



このユニークな軽トラックカスタムはSNSなどにもさまざまなコメントが寄せられていますが、どのような特徴を持つのでしょうか。

このクルマは、“モリゾウ”ことトヨタ自動車 豊田 章男会長率いる「チームモリゾウ（TGR）」と、ダイハツによる「軽トラカスタム対決」において製作されたカスタムカーです。

【画像】超カッコイイ！ これが“斬新”「4人乗りスポーティ軽トラ」です！ 画像で見る

両社の「親子喧嘩」とも呼べる競演により誕生した、1台限りのコンセプトモデルとなっています。

ベースとなるのは「ハイゼット トラック」ですが、その外観は通常モデルとは大きく異なります。

エクステリアは専用の金属調のヘアライン仕上げが施されたマットメタルシルバーで彩られ、本格SUV「ランドクルーザー300」を彷彿とさせるフロントグリルとガードバーを装備。さらに、ルーフには4連のフォグライトが配置されています。

フロントフェイスからサイド、荷台のアオリにかけては、モリゾウ氏のテーマカラーであるイエローがあしらわれ、遊び心を演出。

足回りでは大幅なリフトアップとワイドトレッド化が実施され、タイヤも「MORIZO」「ROOKIE Racing」のホワイトレターが刻まれた、厚肉のマッドテレインタイヤに変更されています。

また、ドアは撤去されてスチールパイプ製の頑丈なガードに交換され、実用性とタフさを両立しています。

シートはセミバケットシートに交換され、車内にはロールケージが組み込まれるなど、もはやスポーツカー然としています。

そして、同車最大のユニークなポイントは、荷台に設置されたブリッド製バケットシートです。

周囲はロールケージで保護され、ハーネスも装着されているものの、荷台に直付けされていることから、通常のオープンカーとは比較にならない開放感を体験できる設計となっています。

このほかにも、燃料タンクを高い位置に配置することでエンジン構造が見えるよう工夫されていたり、「GRカローラ」のマフラーが流用されていたりと、製作チームの遊び心が随所に表現されています。

会場担当者によると、このプロジェクトはレーシングドライバーの佐々木雅弘選手が中心となって進められましたといいます。

このGRハイゼット モリゾウ Kトレイルはコンセプトモデルのため市販化予定はありませんが、実車を見た来場者からは「このままの仕様で販売してほしい」「せめてパーツだけでも市販化を」といった強い反響が寄せられました。

両社による「親子喧嘩」は人気投票が実施され、その投票結果は、GRハイゼット モリゾウ Kトレイルが3579票を獲得し、ダイハツ車の3520票をわずか59票差で上回り勝利を収めています。

この接戦は、両社の技術力とデザイン力が拮抗していることを示すとともに、軽トラックカスタムへの高い関心を裏付ける結果となりました。

SNSでも、「ベイビーランクルみたいでカッコいい！」「もはや軽トラの域を超えている」など、完成度の高さとスポーティなカスタムが絶賛を受けています。

また、「細部までこだわりが凄すぎる」「トヨタが本気で遊ぶとこれほど面白いものができる」「軽トラが趣味の車として市民権を得たことを象徴する一台」など、軽トラックカスタムの可能性の高さについて感心する人も多いようです。