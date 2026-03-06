記憶の“賞味期限”は「半年前」？ 小祝さくらの復帰には「ナイスパー」！ 竹田麗央はディフェンディング大会にも自然体
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞ルーキー初優勝（通算2勝目）を飾った地でも、ディフェンディングチャンピオンの表情はいつもと変わらない。「1年も経てばあまり覚えてはいない…（笑）。でも風がある気候がすごくいいなと思っていて、今年はちょっと気温が高いけれど、そんなに蒸し暑くなくていいですね」。これが竹田麗央の感想だ。
【写真】まぶしい！ りお＆さくらの振り袖ペアルック
昨年は首位で迎えた最終日に「64」をたたき出し、後続に6打差をつけるトータル17アンダーで圧勝した。それでも、竹田にとっては1年“も”前のこと。「去年は去年の思い出として、今年は今年としてプレーできている。ディフェンディングだからという特別な感じはないですね」と竹田節も飛び出す。記憶の“賞味期限”は「半年前くらい」で、4位で回った昨年8月「AIG女子オープン」（全英）は「ギリギリです」と言って笑う。とはいえ、連覇をかけた大会初日。3バーディ・2ボギーの「71」で回り、首位と5打差の26位につけた。「チャンスがあったし、もったいないボギーもあった。もうちょっとやれたかな。でも、このまま続けていけば、またチャンスが来て、バーディが取れると思う。自信をもってやりたい」と、前向きな言葉でうなずく。声を弾ませたのは、日本ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」の話をしたとき。慕う先輩・小祝さくらが無事8カ月ぶりのツアー復帰を果たした。1月には恒例のハワイ合宿で時間を共にした。出だしは寄せワンのパー。「おお、ナイスパーですね（笑）。ハワイでは一緒にラウンドしたり、練習をさせてもらったり。見た感じは全然、前と変わっていない印象でした。今年も楽しみにしながら、日本ツアーを見ておきます」。大好きな先輩の日本ツアーでの活躍に目を向けつつ、自身も週末での優勝争いに向けて、浮上の歩みを進めていく。（文・笠井あかり）
