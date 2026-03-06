テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が6日まで自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の取材を終えた心境を明かした。

テレビ東京のミラノ・コルティナ五輪の現地キャスターを務めた冨田アナ。

自身のインスタグラムで「遅ればせながら…ミラノ・コルティナ 2026 オリンピック。取材を終え、帰国いたしました」と報告。

「選手のみなさん、支えるみなさん、どの姿も眩しかったです。この舞台に立つまで、どれほどの時間、そして、気持ちを注いできたのだろうと。どんなに言葉を尽くしても、探しても、みなさんの思いをお伝えし切れていないと、もどかしかったです」と取材ショットを投稿した。

最後に「初めてのオリンピック取材は、アナウンサーとして多くの課題が見つかった大会でした。少しずつレギュラー番組へ復帰しております。課題を踏まえて、目の前のお仕事にこれからも丁寧に向き合って参ります」と締めた。

ネットでは労いの言葉とともに「GOOD LUCK」「充実してたんだね！」「お姫様的な笑顔で完全復帰！」などの声が上がった。