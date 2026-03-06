『クレヨンしんちゃん』お菓子「チョコビ」総出荷数3億個を突破 発売20周年で記念映像解禁
バンダイ キャンディ事業部と株式会社東ハトで2006年より共同開発している、『クレヨンしんちゃん』に登場するお菓子を再現した「チョコビ」が発売20周年を迎えた。総出荷数は3億個を突破し、積み上げた距離はなんと地球1周分となったことが6日、発表された。
【動画】チョコビ食べて変なダンスする『クレヨンしんちゃん』新映像
発売20周年を記念し、3月9日より「チョコビ(チョコレート味)」「チョコビ(ショートケーキ味）」を発売。あわせて「チョコビ ミニチュアチャームキャンペーン」など様々な施策を実施していく。
また、「しんちゃんと共に歩んだチョコビ」をテーマにした特別WEBムービーを配信。ナレーションは、しんちゃん役の声優・小林由美子が起用され、劇中でチョコビを食べるしんちゃんをたくさん集めた、エモーショナルで特別なムービーとなっている。
【動画】チョコビ食べて変なダンスする『クレヨンしんちゃん』新映像
発売20周年を記念し、3月9日より「チョコビ(チョコレート味)」「チョコビ(ショートケーキ味）」を発売。あわせて「チョコビ ミニチュアチャームキャンペーン」など様々な施策を実施していく。
また、「しんちゃんと共に歩んだチョコビ」をテーマにした特別WEBムービーを配信。ナレーションは、しんちゃん役の声優・小林由美子が起用され、劇中でチョコビを食べるしんちゃんをたくさん集めた、エモーショナルで特別なムービーとなっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優