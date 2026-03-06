元TOKIO・城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙（30）が、「家族で日光旅行に行ってきました」とつづり、旅先での写真を公開した。

【映像】自宅で家族と過ごす元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙

2019年9月に城島と結婚し、現在6歳になる男の子の育児に奮闘している菊池。Instagramでは自宅で家族とクリスマスを楽しんだ様子や、息子とバレンタインのチョコ作りをしたことなど、プライベートについて発信している。

「家族で日光旅行に行ってきました」旅先での写真を公開

2026年3月4日は、「家族で日光旅行に行ってきました。ホテルにはおひな様が飾ってあってとても綺麗でした。江戸村では息子が忍者になって大興奮。昔から時代劇大好きな私と、全く興味ない息子。でも、こういうところから興味を持ってくれたらうれしいですね」とつづり、家族で旅行に出かけたことを報告。旅先での写真を公開した。

この投稿にファンからは、「ご家族でステキな日光旅行に行けて、良かったですね！」「楽しそうです」「良い思い出ができましたね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）