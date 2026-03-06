ブリトニー・スピアーズさんが、飲酒・薬物の影響下で車を運転した容疑で逮捕された/Valerie Macon/AFP/Getty Images

（CNN）人気歌手のブリトニー・スピアーズさんが、飲酒・薬物の影響下で車を運転した容疑で4日夜に逮捕された。米カリフォルニア州高速道路交通警察隊が5日、CNNの電話取材で明らかにした。

CNNが入手した記録によると、スピアーズさんは現地時間の4日午後9時半ごろ、高速道路交通警察隊に車を止められた。5日午前3時ごろ留置所に入り、その後釈放されている。

スピアーズさんが乗っていた車はレッカー移動された。

スピアーズさんの代理人はCNNの電子メール取材に対し、「弁解の余地のない残念な出来事だった」としたうえで、「ブリトニーは正しい手順を踏んで、法に従う。これがブリトニーの人生においてずっと前から必要だった変化の第一歩となることを願う。彼女がこの困難を切り抜けるのに必要な助けや支援を受けられるのを期待する」とコメントしている。

スピアーズさんが法に触れるトラブルを起こしたのは今回が初めてではなかった。2007年にはひき逃げ事件を起こして軽犯罪の罪に問われたが、その後損害賠償を支払って訴追は取り下げられた。

最近では主にSNSのみで活動し、ダンスを踊る写真をインスタグラムに投稿するなどしていた。5日現在、このアカウントはアクセスできなくなっている。

スピアーズさんは5月4日に裁判所に出廷する予定。