

瀬戸大橋

瀬戸大橋の列車騒音の状況について、香川県と坂出市は1988年から毎年、坂出市・与島で騒音調査を行っています。2025年の調査の結果、本四高速が設定する環境保全努力目標を達成したと5日発表しました。

2025年の調査は、与島の2地点（橋から約50mと約80mの地点）と櫃石島の１地点（橋から約80m）で、12月17日正午～18日正午に行いました。上り・下り合わせて約140本の列車の騒音の大きさを測定し、連続して通過する20本の上位10本のピークレベルをパワー平均して評価しました。

調査の結果、与島では目標の80デシベルに対して、橋から約50mの地点で「78～80デシベル」、橋から約80mの地点では「71～73デシベル」でした。目標値を下回ったのは2018年以来８年連続です。ただし前年調査より50m地点の最高値が３デシベル、最低値が６デシベル高くなりました。

櫃石島では目標の75デシベルに対して、「67～73デシベル」で、目標値を下回りました。ただし５年前の前回調査に比べ最高値は２デシベル高くなりました。

与島の50m地点における騒音のピークレベルの列車別の平均値は、ディーゼル特急南風 2700系（28本）が77.7デシベル、特急しおかぜ8000系／8600系（30本）が77.8デシベル、快速マリンライナー 5000系（73本）が77.4デシベルなどで、全列車平均は77.5デシベル（前回比+3.8）でした。

香川県は、JR四国に調査結果を伝え、引き続き目標値を守ってもらうようお願いしていくとしています。